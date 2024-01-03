«التنسيق الحضاري»: نستهدف تنفيذ 50 لوحة بـ «حكاية شارع» في الإسكندرية وبورسعيد

يستكمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، تركيب لوحات مشروع "حكاية شارع"، ويستهدف تنفيذ 50 لوحة في المرحلة السادسة بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، مع بداية العام الجديد؛ ويأتي ذلك استكمالًا لخطة الجهاز في حماية وتعزيز التراث العمراني والمعماري المتميز والحفاظ على التراث الثقافي ودوره في العمل على إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري.

وأوضح "التنسيق الحضاري" أنه تم الانتهاء من تنفيذ 265 لوحة مقسمة علي (55 محافظة الإسكندرية - 50 محافظة الجيزة - 160 محافظة القاهرة) ضمن "حكاية شارع"، وجار إعداد قائمة أخرى بالشوارع التي سيتم إدراجها لاحقا ضمن المشروع.

نبذة عن مشروع "حكاية شارع"

يعد أحد المشروعات التي أطلقها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ضمن مخطط مبادرة "ذاكرة المدينة"، ليحكي بالأساس تاريخ شخصيات بارزة تحمل شوارع العاصمة أسماءهم منذ مئات السنين، من خلال لافتات جديدة تقدم مقتطفات عن حياتهم، وهو ما يسلط الأضواء ربما للمرة الأولى على حياة مشاهير أجانب من علماء وساسة وزعماء، وضعت أسماؤهم على الكثير من الشوارع؛ تخليدا وعرفانا بدورهم في نهضة مصر كل في مجاله، لتتحول اللافتات التي تعلو الأعمدة إلى عناوين كبيرة في كتب التاريخ، وشاهد يؤرخ لحقب مختلفة من تاريخ مصر.

وانطلقت فكرة مشروع "حكاية شارع"، الذي يهدف إلى التعريف بالشخصيات المهمة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع، وذلك من خلال وضع لافتات باسم وتاريخ الأعلام الذين أطلقت أسماؤهم على الشوارع، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري، وقد وضعت اللجنة العلمية للمشروع إطارا محددا للتعريف بكل شخصية من خلال ضوابط محددة، منها "أن يتم التعريف بالشخصية في 25 كلمة فقط – تحديد تاريخ الميلاد والوفاة – أن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية".