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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة وتوقيع "صاحب العالم" لـ أحمد صبري أبو الفتوح بمبنى قنصلية

صاحب العالم
صاحب العالم

وتنظم دار الشروق للنشر والتوزيع، ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "صاحب العالم" للكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري، بمبنى قنصلية بوسط البلد.

ومن المقرر أن يدير المناقشة الكاتب الصحفي سيد محمود، ويناقش الرواية كل من الناقد محمود عبد الشكور والكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن.

صاحب العالم

أراد الأستاذ "عبد الحميد دهمش" بعد رحيل زوجته وهجرة أبنائه وخروجه على المعاش، أن يتنسم بعضًا من عبير الحرية، مستفيدا مما تتيحه تكنولوجيا التواصل الاجتماعي من إمكانات هائلة، لكنه وهو يفعل خطا في الفراغ، فهوى. وبات على أعتاب فضيحة قد تهدد كيانه وكيان أبنائه وحبيباته اللاتي شاركته تنسم بعض من هذا العبير. 

وبوصفه موظفا عاما عتيدا، يعرف أن الخروج من ورطة كهذه لا يفيد فيها التفكير من داخل الصندوق، لذلك لجأ إلى ربيب السجون رزق مرزبة... فهل سيستطيع رزق، مساعدة الأستاذ عبد الحميدة في النجاة من هذه الورطة؟ يقتحم الروائي أحمد صبري أبو الفتوح عالم الطبقة المتوسطة مجددا بعد روايته الأشهر "ملحمة السيراسوة"، لكنه في روايته الجديدة "صاحب العالم" يكشف عن معاناة موظف مصري تقليدي أصبح محاصرا في عالم لم يعد ينعم فيه أحد بأي خصوصية: ليضع يده على أزمة الإنسان المعاصر في سرد يتسم بالعذوبة وإيقاع تشويقي جذاب لا يخلو من طرافة.

أحمد صبرى أبو الفتوح

أحمد صبرى أبو الفتوح؛ روائي مصري درس الحقوق في جامعة القاهرة وعمل بالسلك القضائي حتى أصبح رئيسًا للنيابة العامة، ثم استقال وعمل بالمحاماة. تعد خماسيته الشهيرة "ملحمة السراسوة" من أبرز أعماله.

كما صدر للكاتب أحمد صبرى أبو الفتوح اثنا عشر عملًا روائيًّا أبرزها رواية "تاريخ آخر للحزن" ورواية "أجندة سيد الأهل" ورواية "برسكال" وغيرها من الأعمال التى لاقت صدى كبيرًا لدى النقاد والقراء، كما أن له مجموعة قصصية بعنوان "وفاة المعلم حنا".

دار الشروق للنشر والتوزيع رواية صاحب العالم صاحب العالم الروائي أحمد صبري أبو الفتوح مبنى قنصلية الشروق للنشر

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