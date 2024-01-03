9 يناير.. "رحلة حب بين العصور" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة (C)، لمناقشة رواية "رحلة حب بين العصور" للكاتبة دعاء وصفي، ويناقشها عدد من النقاد وهم: أمينة الزغبي ود. سعيد شوقي ود. محمد عبيد، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

رحلة حب بين العصور

مررت من طريق خطا عليه البشر على مر العصور وأنا أفكر فى أمر يشغل تفكيرى، أصاب قدمى حجر مدبب، فنظرت إليه أتخيل عدد من ألمهم هذا الحجر ووجدت أمامه تمثال صامد عبر الزمن ولفت نظرى نبذة مكتوبة عن قصة حياة هذا الشخص وفوجئت أنه مر بنفس مشكلتى فتابعت باهتمام المكتوب عنه وأفادتنى عظة مسيرته، فكتبت هذه الروايه لنتابع قصص من أصروا أن يخلدوا آثارهم تهيم حولنا ونراها يوميا ولا نلتفت إلى حكمة التاريخ.

دعاء وصفي

دعاء وصفي؛ حاصلة على بكالوريوس تجاره عام 1989. حاصله على شهاده فى اجراءات الحصول على الجوده(الايزو) 1994. حاصله على شهاده من الكونسفتوار للعزف على ألة البيانو عام 1995. كتبت عددًا من التمثيليات اذاعية بإذاعة الإسكندرية، ومسرحية للمسرح المدرسي. حصلت على عدد من الدورات التدريبية في ورش كتابة السيناريو السينمائي والتمثيل، وشاركت في كتابة بعض الأفلام والمشاركة في التمثيل بالإعلانات. صدر لها روايتان هما: " متعة الحب" عام 2021 و" رحلة حب بين العصور" عام 2023. حصلت على عدد من الجوائز منها: المركز الثالث فى مسابقة سيناريو الفيلم القصير"الفنان" فى مسابقة ابداع على مستوى اسكندرية عام2020. المركز الرابع فى مسابقة سيناريو الفيلم القصير"لحظة رضا" فى مسابقة ابداع على مستوى اسكندرية عام 2021. المركز الاول فى مسابقة سيناريو الفيلم القصير"الفنان" فى مسابقة ابداع على مستوى اسكندرية عام2022.