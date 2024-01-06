السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ليلة الطرب الأصيل والتراث العريق".. حفل فني في بيت السناري 17 يناير

الفنان زين محمود
الفنان زين محمود

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلًا فنيًا وتراثيا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "ليلة الطرب الأصيل والتراث العريق" للفنان زين محمود وتلاميذه، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تتضمن فقرات الحفل مجموعة من أبرز الأغاني والموشحات والابتهالات، وكذلك مختارات من الأغاني الشعبية والمديح والموال القصصي.

يأتي هذا الحفل في ظل الاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطًا قويًا بهوية المجتمع، ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات.

زين محمود

يُذكر أن زين محمود من مواليد قرية بني مزار، محافظة المنيا، نشأ في بيت صوفي، وحفظ القرآن الكريم مبكرًا، ودرس مختلف العلوم العقلية والنقلية، فقام بدراسة علم التوحيد وعلم أصول الفقه، كما درس الأصول والفقه في المسجد النبوي الشريف، كانت بدايته عندما شارك في مسرحية "تغريبة عبد الرازق" كمنشد، والتي عُرضت على مسرح قصر ثقافة بني مزار عام 1992، وأسس في فرنسا فيما بعد فرقة "زمان فابريك" التي قدمت نمطا موسيقيًا مختلفًا، واستطاعت نشر المديح في باريس من خلال كلمات صوفية وآلات شرقية، كما أسس مدرسة "تدريب الغناء الشعبي" هناك. وشارك الفنان زين محمود في تأليف العديد من الأعمال الغنائية، وكذلك الموسيقى التصويرية لعدة أفلام مصرية، منها ألوان السماء السابعة "تجليات في الأشياء"، وجنينة الأسماك "الحياة لو لعبة".

نبذة عن بيت السنارى

يُعد بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة في هذه المنطقة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

بيت السناري مكتبة الاسكندرية قطاع التواصل الثقافي ليلة الطرب الأصيل والتراث العريق بيت السناري الأثري التراث الشعبي

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

فيتوريا يشكر الرئيس: سنبذل جهدنا لإسعاد الجماهير المصرية

"هربانة من أهلها وأخوها ذبحها".. "الدستور" تحقق في قتل صاحب شركة وفتاة بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار