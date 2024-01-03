الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الليلة.. شريف صالح وأحمد المرسي ضيفا "طقوس الإبداع" على النيل الثقافية

ابتسامة بوذا
ابتسامة بوذا

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية، في  السابعة مساء اليوم الأربعاء، كل من الكاتب الدكتور شريف صالح حول روايته "ابتسامة بوذا"، والكاتب أحمد المرسي حول روايته "مقامرة على شرف الليدي ميتسي".

 ابتسامة بوذا- ناديتُ باسمِكِ في الماء

في سرد متقطّع، يروي صالح سيرة ذاتية مخلوطة بخيط درامي رفيع ومشغول بعناية شديدة، ويتبادل الأدوار والأصوات مع القارئ ليصنع في آخر الكتاب منمنمة سردية مبهرة.

من أجواء الرواية:

""ليس أسوأ من أن نكبر وتكبر معنا ندوبنا وأخطاؤنا وأوهامنا، كل ما كنت أحتاج إليه أن أبكي لحظة أن رأيت جثة أمي على مقود السيارة، وأبكي عندما أيقظتني (أبوك هرب وسابنا)، كتم الحزن والغضب والهزيمة مثل وحش هائل بداخلي، الشيخ شعبان ترك فيَّ فيروسا للأبد، الجلادون يعيشون في أرواحنا، في كل لحظة وكل ذكرى، كنت أستغرب كلمة الإمام علي: (الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا)، هل هي نفس كلمة يونج (من ينظر إلى الخارج يحلم.. من ينظر إلى الداخل يستيقظ)؟ّ، لا أملك سوى الانتظار إلى أن ينفض الالتباس في وعيي بالأشياء".

شريف صالح؛ روائي وقاص وكاتب صحفي مصري، درس في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة وحصل على دبلوم النقد الفني من أكاديمية الفنون ودرجة الماجستير في النقد الأدبي، له العديد من الإصدارات منها "إصبع يمشي وحده" (مجموعة قصصية)، 2007، "مثلث العشق" (مجموعة قصصية)، 2009، "شخص صالح للقتل" (مجموعة قصصية)، 2011، "نجيب محفوظ وتحولات الحكاية" (دراسة)، 2011، "رقصة الديك" (مسرحية)، 2011، "بيضة على الشاطئ" (مجموعة قصصية)، 2013، "شق الثعبان" 2014، "دفتر النائم" (مجموعة قصصية) 2015، " شعر غجري تتطاير منه الحجارة" مختارات 2017، "مدن تأكل نفسها.. مع المفاتيح والأبواب" 2018، "حارس الفيسبوك" (رواية)، 2017، "ابتسامة بوذا" 2023، "سوشانا والحذاء الطائر" 2019، "أينشتاين: أسرار القطعة 99" 2022 والتي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد لفرع الطفل والناشئة.

حصد شريف صالح مجموعة من الجوائز، منها جائزة الشارقة للإبداع العربى عن مسرحية "رقصة الديك" عام 2010، جائزة ساويرس فى القصة القصيرة عن مجموعة "مثلث العشق" عام 2011، جائزة دبى الثقافية عن مجموعة "بيضة على الشاطئ" عام 2011.

مقامرة على شرف الليدي ميتسي 

ترى ما الذي يجمع ولدًا بدويًا، وسيدةً إنجليزية، وضابطًا متقاعدًا مع سمسارٍ للخيول في مكانٍ واحد؟
في ليلةٍ استثنائية يجد الصبي الفقير “فوزان” نفسه مُجبرًا على خوض سباقٍ للخيول، بأكبر مضمارِ خيولٍ في مصر، حيث يتجمع الملوك والباشَوات من أجل تحقيق أماني ثلاثة غرباء..
بين الحب والرغبة ووخز الضمير، ثم الخوف من السقوط في الهاوية.. تتشابك أربعة أقدار تجمعها كلمةُ “الأمل”.
بأسلوبٍ بليغ ورسمٍ درامي عميق الحِس تكتمل الصورة الحقيقية لصراعاتٍ طبقية وأحلام صعبة لكنها مشروعة، وفي مشهدٍ طويل لحكاية تبدو قصيرة يحدث التعلق الأعمى بالأمل داخل كل شخصية، حتى يُضفي الكاتب على الحكاية طابعًا مميزًا يجعلك تعيش مع أبطال الحكاية لحظةٍ بلحظة في ترقُّب وشغف انتظارًا لما قد يحدث لأصحاب الحكاية الأربعة في نهاية المطاف.

أحمد المرسي؛ كاتب، وروائي، وصحفي مصري، من مواليد 1992، حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتلفزيون، ويعمل صحفيًّا ومُعد برامج في قناة دريم الفضائية، ومحررًا في شبكة روتانا، بالإضافة إلى عمله في عددٍ من الصحف المصرية والعربية من بينها: صحيفة "الوطن". صدر له روايتان، هما: «ما تبقى من الشمس» عام 2020، والتي فازت بالمركز الثاني بجائزة ساويرس الثقافية "فئة شباب الكُتَّاب"، و«مكتوب» 2021، "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" 2023 والتي وصلت للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية مؤخرا.

الإعلامي خالد منصور طقوس الإبداع قناة النيل الثقافية ابتسامة بوذا مقامرة على شرف الليدي ميتسي الكاتب الدكتور شريف صالح الكاتب أحمد المرسي

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