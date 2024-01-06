السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أوبرا عربي".. عودة إلى زمن الفن الجميل على مسرح المركز الثقافي بطنطا

أوبرا عربي
أوبرا عربي

شهد المركز الثقافي بطنطا، أمس الجمعة، ليلة فنية جديدة، قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بالعام الجديد، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة.

أحيا الحفل فرقة "أوبرا عربي" بقيادة الفنان محمد مصطفى، وقدمت خلاله برنامجا فنيا متميزا استمر قرابة ساعتين وسط تفاعل كبير من الحضور، من خلال باقة متنوعة من التابلوهات والفقرات الاستعراضية المأخوذة من بعض الأغاني، والمسرحيات والمسلسلات والأفلام المصرية بعد إعادة تجديدها على مستوى التوزيع، والموسيقى، وتقديمها في صورة مسرحية مبسطة، كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية وحفاظا على التراث الفني المصري من الاندثار.

ومن أبرز تلك الاستعراضات "ياواد يا تقيل، خمس قارات، الأقصر بلدنا، عايز أروح، أما أنت جريء، الحفيد، كوتو موتو، الواد سيد الشغال، وبطلوا ده".

كما قدمت الفرقة قوالب فنية جديدة كالأعمال الإذاعية منها برنامج ساعة لقلبك، إلى جانب فقرة غنائية اشتملت على عدة أغنيات طربية منها "ودارت الأيام، اديش كان في ناس، نعناع الجنينة، قلبى دليلي، وحبيتك بالصيف".

واختتم الحفل الذي أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بفقرة استعراضية على نغمات تتر المسلسل الشهير "بوابة الحلواني" نال إعجاب الجمهور.

أوبرا عربي

وتعد "أوبرا عربي" الفرقة النوعية الفريدة من نوعها بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي تابعة لقصر ثقافة الأنفوشي بفرع الإسكندرية، بدأت عملها في عام 2014، وتضم 25 شابا وفتاة، وتعتمد على إعداد الفنان الشامل الذي يجمع بين فنون الأداء من غناء وتقديم استعراضات وتمثيل.

سبق وشاركت الفرقة في الكثير من المهرجانات الثقافية والفنية من أبرزها مهرجان الثقافة في مواجهة الإرهاب الذي حصلت فيه على أفضل فرقة نوعية، مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والفعاليات الفنية احتفالا بمطروح عاصمة للثقافة المصرية وغيرها.

أوبرا عربي
أوبرا عربي
أوبرا عربي
أوبرا عربي

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المركز الثقافي بطنطا الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة وزارة الثقافة فرقة أوبرا عربى العام الجديد

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