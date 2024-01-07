الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"المحرر للنشر" تصدر "دليل مصوَّر للملائكة" لـ ياسر ثابت

دليل مصوَّر للملائكة
دليل مصوَّر للملائكة

يصدر قريبا عن دار المحرر للنشر والتوزيع، كتاب جديد للدكتور ياسر ثابت يحمل اسم "دليل مصوَّر للملائكة" وهو نصوص من أدب الشذرة، والغلاف من تصميم الفنان أحمد الصباغ، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. 

دليل مصوَّر للملائكة

"القلب جُرحٌ كبير. السطور التالية هي إسعافٌ أولي للحظات العزلة، والصمت، والارتباك، والقلق والصراع. إنها نزهة الدهشة حين يهتز صدرُ الرغبة، ما بين آهات الشوق وهدنة المساء. وهي في نهاية المطاف جواز سفر إلى الحرية. بالصور الشعرية، ومسحوق الهمس وما تيسّر من الخيبات والوعود، تمارسُ هذه النصوص تركيبتها الفريدة من الألم الخفيّ والمرح المعلن، وتلوِّحُ للجنون.

بالجمل القصيرة والدلالات المكثفة، والبنى الشعرية تنفر هذه النصوص من كل التعقيدات والتوليدات الشكلية. ثمة زهدٌ واقتصاد، وميلٌ إلى الكتابة الشذرية التي تولي الأهمية القصوى لما تحمله من دلالات، مع الاعتناء بالجماليات اللغوية.

والشذرات ومضة وإشراق. شهابٌ في سماء الكتابة. مجازٌ من مجاز. شظية تمتاز بالحكمة والخفة في آنٍ معًا. لوعة تنبتُ على أنقاض ابتسامة. نحتٌ في غياهب ما لا يُسَمَّى.
هكذا تحلُّ الحكاية ضفائرها، وتتدلى عناقيدُ الشوق من الشرفات".

نبذة عن ياسر ثابت

ياسر ثابت؛ كاتب صحفي مصري، من مواليد مدينة كولونيا بألمانيا، في السابع من مايو عام 1964، تخرج في كلية الإعلام (قسم الصحافة) بجامعة القاهرة عام 1985، ونال الماجستير من كلية الصحافة بجامعة كارديف ويلز البريطانية عام 1997، ثم حصل على الدكتوراه في الصحافة من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة عام 2000.

بدأ عمله الصحفي في صحيفة الأهرام منذ أن كان طالبا، وظل صحفيًا في مؤسسة الأهرام حتى قدم استقالته عام 2006، وشارك في تأسيس عدد من التجارب الصحفية، سبق وصدر له عدة مؤلفات في الأدب والتاريخ، ومنها: "قصة الثروة في مصر"، "ذاكرة القرن العشرين"، "شهقة اليائسين: الانتحار في العالم العربي"، "تاريخ اليهود في مصر والعالم العربي"، و"مقامات الروح: دليل إلى الأغنية العربية".

دار المحرر للنشر والتوزيع المحرر للنشر ياسر ثابت دليل مصو ر للملائكة أدب الشذرة معرض القاهره الدولي للكتاب

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