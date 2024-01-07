السبت.. معرض خاص لأعمال مكرم الطويل فى "ضى المهندسين"

يلتقي عشاق الفن التشكيلي، السبت المقبل، مع المعرض الشخصي الأول للفنان مكرم الطويل، على أن يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، في جاليري ضي المهندسين.

وعن تجربة الفنان؛ يقول الدكتور مصطفى الفقي إن الفنان مكرم الطويل تخرج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1967 من قسم الديكور، وقد تزامل في نفس الدفعة من نفس الدفعة ومن أقسام مختلفة كل من الفنان أحمد نوار وجمال المرجى ومأمون الشيخ ومحمود همام وصابر محمود.

ويستطرد: كانت المفاجأة بالنسبة لى حيث رأيت أعمالًا كثيرة بداخل مرسم بمصر الجديدة ذات أسلوب خاص ومعظمها معبر تعبيرًا خاصًا عن "النوبة" وما فيها من عادات وتقاليد بأداء فنى يمتاز بخبرة طويلة بكل ما يملك من مقومات فنية وحسن الأداء.

ويضيف الفقي أن الفنان حريص كل الحرص على أعماله ومقل في عرضها لحرصه الشديد عليها، إلا أنها تستحق أن يراها أكبر عدد ممكن من المهتمين بالفن الأصيل المعبر عن البيئة المصرية بشكل مميز وبأسلوب ينم عن خبرته وتمكنه.

مكرم الطويل

عمل الفنان مكرم الطويل طوال حياته في مجال الديكور بالتليفزيون المصرى، وكانت له بصمة واضحة على جميع أعماله التي تمتاز بالوقار والإبهار والتي أشاد بها الجميع، ومن هذه الأعمال (فوازير رمضان) التي أدخلت السرور على الشعب المصرى وجميع البلدان العربية، وعلى سبيل المثال فوازير نيللى/ فطوطة/ عم فؤاد/ الخاطبة/ عروستى، كما كان له تأثير كبير في المسلسلات التليفزيونية مثل "كوكى كاك"، و"الطفل المعجزة".

قام بعمل حفلات التليفزيون ومسرحياته مثل على الحطاب/ الكنز/ الخوخة المسحورة، كذلك قام بحفلات عبدالحليم حافظ وعيد الفلاح ومهرجان الطفولة، وحصل على الجائزة الذهبية عن حلقات "العقل يكسب" وحلقات الأمم المتحدة وأزياء الشعوب، وحصل أيضًا على جائزه التفرغ من وزارة الثقافة، ومن أعماله التصويرية: جدارية كبيرة بمدخل التليفزيون المصرى.