الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. معرض خاص لـ أنيس الزغبي بجاليري "ضي المهندسين"

لوحة من معرض الفنان
لوحة من معرض الفنان أنيس الزغبي

يقيم الفنان التشكيلي أنيس الزغبي، معرضه الشخصي، في جاليري ضي بالمهندسين، على أن يبدأ من يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

أنيس الزغبي

تخرج الفنان أنيس الزغبي في كلية الفنون الجميلة 1976م وعمل رساما صحفيا بدار الهلال والعديد من الصحف الأخرى، وأقام العديد من المعارض الشخصية داخل مصر وخارجها، كما شارك في عدد من المعارض الجماعية ونال من خلالها بعض الجوائز.

وعن تجربته؛ يقول الناقد العراقي إبراهيم الدليمي إن الفنان أنيس الزغبي استلهم من كل عناصر بيئته وحضارته علو مختلف أزمانها وعصورها لتشكل وتكون سفرا فنيا ثريا وخط لنفسه أسلوبا خاصا يمكن أن نطلق عليه الأسلوب الحر غير المقيد ما بين الفن الواقعي والانطباعي والتجريدي والتغبيري والتكعيبي.

ويتحدق أنيس الزغبي عن تجربته، قائلا إنها  فلسفته تعتمد على أن للفن محورية تدور حولها مشاكل الحياة بكل أشكالها، كما يعتبر أن الفن توثيق للحياة الاجتماعية وما يندرج تحتها من عادات وتقاليد وتراث يحمل بين طياته عبق الماضى مفعما بحنين جارف إلى آفاق مستقبلية مليئة بالألم، الأمل فى معاناة حائرة لحل مشاكل عديدة محيطه بعالمنا فى محاولة لاستنباط أعمال تحمل أفكارًا تمس شغاف القلب إرضاء لذات الفنان الحالمة بهذه الفكرة من خلال التوازن الروحى المنبعث من أعماق الفنان فى محاولة لعمل قراءة مفهومه واضحة وإن كانت مفرداتها مبهمة، معتمدًا في ذلك على حبكة التكوين والقدرة على التحكم والصياغة اللونية التى تخدم الفكرة، كما تأثر  بالثقافات الفنية سواء كانت عربية أو غربية سواء كانت مؤلفات فنية أو أعمالا فنية لجميع الفنانين ولكنه لم يتأثر بفنان بذاته واعتمد على رؤيته وأسلوبه الخاص.

لوحة من معرض الفنان أنيس الزغبي
لوحة من معرض الفنان أنيس الزغبي
لوحة من معرض الفنان أنيس الزغبي
لوحة من معرض الفنان أنيس الزغبي
لوحة من معرض الفنان أنيس الزغبي
لوحة من معرض الفنان أنيس الزغبي
لوحة من معرض الفنان أنيس الزغبي
لوحة من معرض الفنان أنيس الزغبي
لوحة من معرض الفنان أنيس الزغبي
لوحة من معرض الفنان أنيس الزغبي
الفنان التشكيلي أنيس الزغبي أنيس الزغبي معرض خاص جاليري ضي المهندسين ضي المهندسين الفنون الجميلة المعارض الشخصية المعارض الجماعية

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