الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل إطلاق النسخة 13 من مسابقة "كشاف المترجمين"

القومي للترجمة
القومي للترجمة

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن إطلاق النسخة الـ13 من مسابقة "كشاف المترجمين" لترجمة نص بعنوان "بط البحيرة" للأديب قاسم مسعد عليوة؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد. 

ويأتي ذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واستكمالاً لمبادرة القومي للترجمة بالاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، من خلال طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة
1- يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة. 
2- تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.
3- يرسل المتسابق ترجمته عبر  كلٍ من العناوين الإلكترونية:‏[email protected] و[email protected] بالصيغتين ملف word  و pdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي؛ علما بأنه سوف يصل للمتسابق رسالة بتأكيد إستلام النص من إدارة التدريب والجوائز تفيد تسلم مشاركته، وآخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين هو 20/1/2024 ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

ثانيًا: الجوائز

يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

العيد القومي لمحافظة بورسعيد

تحتفل محافظة بورسعيد بالعيد القومي لها في الـ23 ديسمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي تم فيه جلاء ورحيل آخر جندي عن المدينة الباسلة بعدما ألحقت بالعدوان الثلاثي أشد الخسائر البشرية والمادية، حيث شنت قوات 3 دول هى "إنجلترا، فرنسا، وإسرائيل"، العدوان على مصر بشكل عام وكثفت من قواتها لدخول الأراضي المصرية من البوابة الشمالية الشرقية عن طريق محافظة بورسعيد، توقع العدوان خلال إعلانه الحرب على بورسعيد، أنه من السهل العبور إلى المحافظات المصرية والاستيلاء على قناة السويس، ولكن هذا ما رفضه أهالي بورسعيد ورجال المقاومة الشعبية بالتنسيق مع القوات المسلحة.

شهدت محافظة بورسعيد منذ إعلان الحرب عليها في 5 نوفمبر حتى جلاء العدوان في 23 ديسمبر عام 1956، حصارا تاما، ورغم ذلك أذاقوا قوات الاحتلال أشد العذاب من خلال عمليات نوعية سطروها في كتب التاريخ بدمائهم وأرواحهم، حتى رحل آخر جندي في 23 ديسمبر 1956.

المركز القومي للترجمة القومي للترجمة كشاف المترجمين بط البحيرة قاسم مسعد عليوة العيد القومي لمحافظة بورسعيد وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

مواد متعلقة

"التنسيق الحضارى" يكشف تفاصيل 4 مشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة

السبت المقبل.. مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ورشة عن "الحكى الرقمى" بالإسكندرية

الخميس.. قصور الثقافة تحتفى بسيرة عفيفى مطر فى "عطر الأحباب" بالمنوفية

السبت.. معرض خاص لأعمال مكرم الطويل فى "ضى المهندسين"

"المحرر للنشر" تصدر "دليل مصوَّر للملائكة" لـ ياسر ثابت

"راهب الكلمة".. كتاب يكشف مواقف من حياة الصحفى الراحل هشام جاد

"صورة العربى فى أدب الأطفال العبرى" على مائدة الأعلى للثقافة.. الخميس

حكاية كتاب يقرأه محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

"القاهرة الإخبارية": متظاهرون يغلقون الطريق المؤدى لمقر "الكنيست"

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

الانتهاء من تطوير حديقة "المثلث البحري" بحي المنتزه أول في الإسكندرية

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية