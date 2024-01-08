بينها احتفالية مع شعراء العامية بدمنهور.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

احتفالية مع شعراء العامية بدمنهور، واحدة من أمسيات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الإثنين الثامن من يناير 2024، والتي تتوزع بين الأمسيات الثقافة والفنية وغيرها نستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

ففي السابعة مساء، تحتضن خشبة مسرح دمنهور ــ أوبرا دمنهور ــ أمسية شعرية واحتفالية بمشاركة كل من شعراء العامية في دمنهور: محمد عسكر ــ سامح رخا ــ محمود عبد المنعم ــ مها الغنام ــ أحمد حمزة ــ وتدير الأمسية وتقدمها الشاعرة مسعودة جاد الله، وتتخلل فقرات الأمسية الشعرية، فقرة فنية يقدمها الفنان إبراهيم نصير.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحتضن المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة، في الخامسة مساء، أمسية لمناقشة وتوقيع ديوان “الغاوون”، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للشاعر عبد الرحمن حبيب. ويناقش الديوان كلا من: دكتور أحمد إبراهيم الشريف، والناقد دكتور رضا عطية بحضور عدد من الكتاب والروائيين.

وفي السابعة مساء، يتجدد اللقاء في ورشة الزيتون الأدبية، وأمسية جديدة، لمناقشة وتوقيع ديوان “فاصل ونعود”، للشاعر أسامة حداد.

ويتناول الديوان بالنقاش والتحليل والنقد كل من: الشاعر أحمد حسن، الشاعر أحمد لطفي، الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي والكاتب محمود الشربيني ويدير الأمسية الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، وذلك بمقر الورشة الكائن بمقر حزب التجمع شرق القاهرة بشارع الشهيد أحمد المنسي.

في سياق متصل وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحتضن قصر ثقافة بورسعيد، أمسية جديدة من أمسيات برنامج العودة إلي الجذور، واحتفالية بالناقد دكتور يوسف نوفل، وذلك في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر.

يتضمن اللقاء والذي يديره الكاتب عادل الشربيني، حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للناقد الكبير وأبرز أعماله النقدية والإبداعية، وذلك بمشاركة كل من الأدباء د. سامح درويش، د. أحمد عزت يوسف، د. ندى الحسيني، د. سارة محمد غانم، محمد عبد القادر، ومحمد حافظ.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، في الثانية عشرة ظهرا، مهرجان المسابقات ً في حديقة المكتبة، وتستهدف الفعالية الأمهات والأطفال والجيل الجديد لتعزيز الولاء والانتماء وغرس حب الوطن لديهم.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة أن المهرجان يأتى بمناسبة انتهاء بعض الأطفال من امتحانات منتصف العام، ومحاولة بث روح المرح بين الأطفال، وكذلك إثراء بعض المعلومات لديهم من خلال المسابقات الثقافية، والسابقات المدرسية التى تعمل على إنعاش العملية التعليمية في جو من المرح والتنافس والتسلية، مؤكدا على أن المسابقات تعزز الصداقة بين الأطفال وتكشف مواهبهم.

وأشار “حلمى” إلى أن من هذه المسابقات مسابقة أسأل وجاوب والبحث عن معلومة من خلال طرح أحد المواضيع والأطفال يبحثون عن معلومات من خلال كتب المكتبة بمساعدة اخصائيات المكتبة، بالإضافة إلى المسابقات الحركية بالحديقة فهى وسيلة فعالة لتحفيز الأطفال على النشاط البدني، حيث تعزز الحركة والتمرين البدني وتحسن الصحة العامة للأطفال. كما تساعد المسابقات الحركيه على تنمية مهارات الأطفال الحركية كما تساهم في تحسين القدرة على التركيز والتحكم فى العواطف.

فعاليات قصور الثقافة لهذا اليوم

وفي أجندة الدستور الثقافية، عدد كبير من الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة. ففي السابعة مساء، يعقد ببيت ثقافة 26 يوليو بالإسكندرية، لقاء لمناقشة المسرحية الشعرية "سقراط دوت كوم"، للشاعر عمرو التركي. بحضور الناقد د. محمد فهمي، ويدير اللقاء الشاعر علي عبد الدايم.

وفي الثامنة مساء، يعرض بقصر السينما بجاردن سيتي، فيلم الأنيميشن توي ستوري 3. وفي السادسة مساء، يعرض بقصر ثقافة المنصورة، عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقي العربية احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

وفي السادسة مساء يعقد بجمعية المحافظة علي التراث، لقاء بعنوان "ميلاد السيد المسيح.. رسالة سلام للعالم"، بحضور القمص يسطس فانوس، كاهن كنيسة العذراء والباحث في الدراسات القبطية.

وفي الخامسة مساء، يعقد بقصر ثقافة الطفل دمنهور ورشة تعليم أساسيات الخط العربي للمدرب محمد محمود.

وفي الخامسة أيضا، تعقد بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، ورشة تعليم أساسيات الرسم مع الفنان أشرف السيد. يليها في السادسة مساء، اللقاء الأسبوعي لورشة كتابة القصة القصيرة مع الكاتب علاء أحمد.

وفي السادسة مساء، عرض فني لفرقة الموسيقي النوعية، وذلك بقصر ثقافة بنها. وفي العاشرة صباحا، تعقد بقصر ثقافة دار السلام بسوهاج، ندوة لمناقشة كتاب "التنمية المستدامة وثروات العرب"، للدكتور إسماعيل سراج الدين، ويناقش الكتاب محمد ماهر.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء، بمركز الجزيرة للفنون، ندوة بعنوان “جماليات الحلي بين الفن والصناعة”، وذلك علي هامش الدورة الخامسة لمهرجان الحلي الذي ينظمه المركز.

ويشارك في اللقاء بالحديث والنقاش كلا من: قومسيير عام المهرجان دكتور عبد العال محمد عبد العالو أستاذ تصميم الحلي والمجوهرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان. ودكتور سامي محروس، أستاذ تصميم الحلي والمجوهرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.