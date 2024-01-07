الفنانة التشكيلية آلاء نجم تفتتح معرضها "نذير النور ".. الأحد المقبل

تفتتح الفنانة التشكيلية آلاء نجم، معرضها الفردي الخاص، "نذير النور"، وذلك في السادسة من مساء الأحد المقبل الموافق 14 يناير الجاري.

آلاء نجم: نذير النور إلي مَن يفتحون نوافذ النور بأرواحنا

وقالت الفنانة آلاء نجم، لــ"الدستور"، إن معرضها "نذير النور"، يضم 30 لوحة جرافيك طباعة على ورق، ويقام في جاليري النيل للفنون بالزمالك، والكائن في شارع محمد أنيس بالزمالك، ويستمر حتي 28 يناير 2024.

ولفتت آلاء نجم، إلى أن الفلسقة التى بنت عليها أعمال معرضها نذير النور، من خلال إحساسى وأنا بشتغل، وأهدي معرض "نذير النور"، إلى مَن يفتحون نوافذ النور بأرواحنا، فنصبح كما نحب أن نرى أنفسنا.

إلى مَن يمحون تجاعيد الحزن بوجوهنا، فنضحك كالأطفال ونرقص كالصغار.. إلى مَن يخترقون عبث الدنيا بقلوبنا ليطهروا أركان القلب وتفوح العطور..

إليكم سلام الأديان.. إليكم ترانيم الغفران.. إليكم تواشيح الغرام.

يشار إلى أن الفنانة التشكيلية آلاء نجم، حاصلة على بكالوريوس التربية الفنية من جامعة حلوان عام 2003، وهي عضو نقابة الفنانين التشكيليين تخصص جرافيك. وعضو جمعية فناني الغوري.

أقامت الفنانة آلاء نجم، العديد من المعارض الفردية والخاصة، نذكر من بينها: معرض بأتيليه القاهرة 2005 - معرض بمكتبة المستقبل بمصر الجديدة 2008 - معرض "نغمات ملونة" 2009- معرض "أبيض وأسود وبقع حمراء" بمركز سعد زغلول 2010 ــ معرض "زفير" بقاعة الحسين فوزي بمركز الجزيرة للفنون 2012 - معرض "الآخر" بقاعة راغب عياد 2014 - معرض "ذات الحياة" بقاعة إيزيس 2016- معرض "مسارات الروح" 2022.

كما شاركت الفنانة آلاء نجم، في العديد من المعارض الجماعية، منها: معرض خطوط وألوان - المعرض القومي للفنون التشكيلية- معرض جماعي بمركز النقد والإبداع 2001 - صالون الجمعية الأهلية للفنون الجميلة- صالون الشباب الرابع عشر - صالون الأعمال الفنية الصغيرة دورات: 2003، 2004، معرض ليالي المحروسة بمحكي القلعة 2008 - معرض "نساء مصر" بمركز الهناجر للفنون 2017- معرض "نوافذ الإبداع" بقاعتي إيزيس ونهضة مصر 2017 - معرض "لغة الجسد" بكرمة بن هانئ 2019-معرض مختارات عربية 2021 بالإضافة إلى المعرض العام دورتي 42 و43 وغيرها العديد.