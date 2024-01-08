الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ساحر الكتابة ".. أيمن الحكيم يكشف أوراقًا من حياة صبري موسى

صبري موسى
صبري موسى

يصدر قريبا عن دار ريشة للنشر والتوزيع، كتاب "صبري موسى ساحر الكتابة.. سيرة وأوراق واعترافات" للكاتب أيمن الحكيم، وتصميم الغلاف للفنان حسين جبيل، ليشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، المقرر انعقادها خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. 

من أجواء الكتاب 

"صبري موسى لم يمضِ، كل الدلائل تشي وتؤكد حضوره، فما تركه من إبداع –أدبي وإنساني– يستعصي على النسيان، ففي الرواية والقصة تجد بصمته المُتفردة، وفي السينما وفن السيناريو لا تملك نفسك من الدهشة والإعجاب، وفي أدب الصحراء كان رائدًا، بل استطاع باكتشافاته أن يغيِّر خريطة مصر، وفي العمل الصحفي كان أستاذًا وصاحب طريقة وتلاميذ، وفي الإعداد التليفزيوني تكتشف أنه واضع الأسس والقواعد التي نسير عليها حتى اليوم، وفي الأثر الإنساني يمكنك أن تسمع حكايات بلا عدد ومواقف بلا توقف عن هذا الرجل الذي عاش بأخلاق الفرسان ومبادئ النبلاء في زمن لا يعترف بالنبل والفروسية".

نبذة عن أيمن الحكيم 

وأيمن الحكيم؛ كاتب صحفي، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، تخرج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. 

سبق وصدر للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، العديد من المؤلفات التي تتناول جوانب من حياة الفنانين والمطربين ومشايخ دولة التلاوة، ومن مؤلفاته: “اسمي بولا .. نادية لطفي تحكي”، “ذكرياتي .. مذكرات هند رستم”، “مزامير القرآن”، “مذكرات الشيخ إمام”، “زمن محسن زايد”، “حضرة المتهم نجيب محفوظ”، “أنغام الروح .. حكايات عن أروع الأغاني الصوفية”، “غرام المشايخ”، “قتلة أم كلثوم”، “بليغ حمدي .. مذكرات شخصية”.

كما صدر له مؤخرا عن دار “إنسان” للنشر والتوزيع، كتاب "الحرفوش.. أيام عادل إمام سيرة روائية"؛ وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، ويحكي الكتاب عن عادل إمام، ويرصد سيرته اجتماعيا وإنسانيا وثقافيا، كما ينتظر أيمن الحكيم صدور كتاب آخر بعنوان "مثقفون ومتصوفون.. علمانيون على باب الله"،مع ريشة للنشر، والغلاف من تصميم عبد الرحمن ناصر محمد.

دار ريشة للنشر والتوزيع ريشة للنشر صبري موسى ساحر الكتاب صبري موسى أيمن الحكيم معرض القاهره الدولي للكتاب

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