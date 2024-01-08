الخميس.. "نساء المحمودية" لـ منير عتيبة في ضيافة مركز قنصلية الثقافي

يستضيف مركز قنصلية الثقافي، حفل توقيع ومناقشة رواية "نساء المحمودية" للكاتب منير عتيبة، الصادرة مؤخرا عن بيت الحكمة للثقافة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 11 يناير الجاري، بمبنى القنصلية الفرنسية بشارع طلعت حرب وسط القاهرة، وذلك ضمن فعاليات صالون "اقرأ لي" الثقافي.

ومن المقرر أن يشارك فى المناقشة كل من الدكتورة سحر شريف والناقد الدكتور شريف الجيار، على أن يدير اللقاء الكاتب علي قطب.

من أجواء الرواية نقرأ:

التاريخ السري لخورشيد في 200 عام.. تسأل نفسها؛ وهو يتدفق بالكلام، هل هذه المعلومات مفيدة لإبراهام؟ هل سيعنيهم كيف تحولت عزبة "أبو حسين" إلى "خورشيد"، إذ أقطعها الخديوي إسماعيل لمحمد خورشيد باشا، الذي التقى بعائلة أبو حسين فعرف أن هؤلاء الرجال ليسوا عبيدًا، وليسوا أتباعًا بلا قيمة، وعليه جعلهم رجاله المخلصين الأوفياء، بما يقدمه لهم من دعم ومودة، وليس بإخافتهم بمنصبه ونفوذه، فكل منهم يؤمن بأنه سلطان نفسه، ولا يعلو عليه سوى سلطان العائلة وكبيرها حسين أبو حسين أيًا كان عمره، الكل يسمع له ويطيع، وكل منهم يؤمن أن فيه بعض روح الجد الأكبر المؤسس الذي انتصر على الذئاب، وأسر ابن قائدهم، ثم أعاده إليه بكرمٍ، ثم أخذ الذئاب واختفى معها ليعطي العزبة فرصة أن تكبر.



رضوى، سنية، عائدة، صباح. يصحبنا الكاتب معهن في رحلة طويلة، مرهِقة، نعرف من خلالها سيرتهم وأسرارهم و-بطبيعة الحال- سيرة مكان مهدد برغبات استحواذ لا تنتهي، في هذه الرواية ليس ثمة بطلٌ واحد، لكنها صراعات لأبطال نجد أنفسنا متورطين معهم في معاركهم، ولا نصل إلى نهايات مفاجئة فقط، بل تتكشّف لنا معانٍ واستجلاءات ربما مرت علينا، لكنها تبدو جلية للمرة الأولى بعد تفكيكها واستدعائها بشكل مغاير.

نبذة عن منير عتيبة

منير عتيبة؛ مؤسس ومدير مختر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وهو أيضًا روائي وقاص وكاتب للأطفال والدراما الإذاعية، وقد حصل على العديد من الجوائز منها جائزة اتحاد الكتاب.