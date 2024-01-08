الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أفترإيت" رواية جديدة لـ محمود رضوان عن "العربي للنشر"

رواية أفترإيت
رواية "أفترإيت"

صدر حديثًا عن دار العربى للنشر والتوزيع، رواية "أفترإيت" للشاعر والكاتب محمود رضوان، والتي من المقرر عرضها خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ"55"، التي تنطلق يوم 24 يناير الحالي، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال محمود رضوان: ستجد الـ"أفترإيت" مختبئًا في ممرات وسط البلد، داخل ممر ضيق محاصر بثلاث شوارع رئيسية، وهو ليس أحد أهم وأشهر النوادي الليلية في القاهرة فقط، بل هو عالم كامل، يزخر بالنماذج الإنسانية، والقصص التي تستحق التأمل، وسط الدخان والزحام وضجيج هذه الأماكن، تنسج خيوط الحكايات الملفتة، لتقديم حياة ممن جعلوا الحياة أغنية حية لا تموت.

أهدى رضوان الرواية إلى روح الشاعر ميدو زهير مستشهداً بأبيات شهيرة له تقول: "حبيت والقلب طب، والتوبة منين يا رب، دا الأفترإيت يمين، وشمالي الجاز كلوب"، كما أهداها أيضا إلى مدير التصوير السينمائي طارق التلمساني وقال في تصدير الرواية "يومًا ما حلمنا بكتابة هذه الحكاية".

وكشف "رضوان"، أن الراوية تدور ما بين عام 1954 وحتى مطلع 2011، مشيرًا إلى التقاء الماضي بالحاضر في لحظة أطلق عليها مسافة الصفر. 

نبذة عن محمود رضوان 
يذكر أن محمود رضوان شاعر وكاتب مصري، عضو اتحاد الكتاب، عضو الجمعية العالمية للمؤلفين والملحنين بفرنسا (Sacem)، عضو لجان تحكيم الشعر بعدد من المهرجانات منها إبداع الجامعات المصرية والعربية، مسابقة "IWS" العالمية للقصيدة الشعرية وكتابة الأغنية للهواة والمحترفين، مهرجان أوسكار المبدعين العرب.

صدر له العديد من الأعمال الشعرية "نضارة نظر، إيجار جديد ، حافي وحر ، دبدوشكا، قبل ما تخلص الحكايات، ورواية كحال.. سيرة حب"، تم تدريس أعماله بالجامعة الأمريكية والمعهد الهولندي بالقاهرة، وترجمت أشعاره تحت رعاية البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان بمشاركة عدد من شعراء وكتاب أوروبا، كما غنى له عدد من نجوم الغناء في العالم العربي من بينهم محمد منير ووسط البلد وأصالة وكايروكي وهاني عادل وأمير عيد ومدحت صالح وفيروز كراوية ووائل الفشني.

وتعد "أفترإيت" هي الرواية الثانية له بعد روايته الأولى "كحال" التي صدرت عام 2020 والتي جمعت بين الرومانسية والصوفية.

دار العربى للنشر والتوزيع أفترإيت محمود رضوان معرض القاهره الدولي للكتاب الشاعر ميدو زهير

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