الثلاثاء 09 يناير 2024
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الثقافة

"التماسك النصي في الشعر العربي" إصدار جديد عن بيت الحكمة للثقافة قريبًا

التماسك النصي في
التماسك النصي في الشعر العربي

يصدر قريبًا عن بيت الحكمة للثقافة، كتاب "التماسك النصي في الشعر العربي.. دراسة في البنية والوسائل"،  للكاتب حسام جايل؛ وذلك ضمن إصدارات مشروع "أفق" للدراسات الفكرية والنقدية.

التماسك النصي في الشعر العربي.. دراسة في البنية والوسائل

انطلاقًا من السيرورة التاريخية والتراكم المعرفي، ورغبة في إيجاد منهج متكامل شامل يتناول المبنى والمعنى معًا، كان علم النص/ نحو النص/ علم اللغة النصي. وهو العلم الذي يبحث في النص كاشفًا عن آليات انسجامه، ووسائل تماسكه، مبينًا وكاشفًا اللثام عن الأدوات التي تجعل من النص نصًّا حقيقًا بهذه الكلمة شكلاً ومضمونًا.

وقد اعتمد علم النص في سبيل ذلك مجموعةً من الإجراءات المعينة، والوسائل المساعدة التي تتوزع ما بين النحوي واللغوي والبلاغي والمعجمي والفلسفي والاجتماعي والاجتماعي السياسي.. فيما عُرف بتداخل الاختصاصات، وهو ما نراه تكاملاً في تلك الإجراءات وتآزرًا فيما بينها؛ بُغية الوصول إلى نصٍ مكتمل يُشكل خطابًا جماليًّا متماسكًا، وذا ملامح واضحة.

وجاء هذا الكتاب متخذًا من علم النص منهجًا يسير عليه، أو بعبارة أدق يستهدي به في تحليل النصوص، فاحصًا من خلال وسائله وإجراءاته عما يحقق نصية النص، ويعمل على تماسكه والتحام أجزائه.

ولما كان الشعر فن العربية الأول، وديوان العرب، فقد اتخذ الكتابُ من الشعر ميدانًا لبحثه، مستخرجًا روابطه، ومحاولاً الكشف عن دعائم سبكه وأوتاد تثبيته. 

بيت الحكمة تشارك في معرض القاهرة للكتاب

ومن المقرر أن تشارك بيت الحكمة للثقافة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، المقرر انعقادها خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بمجموعة من الإصدارات الجديدة وأبرزها "مقدمات طه حسين"، "معجم الوأد"، "الشعر والمشروع القومي"، "الحكاية على حافة النوم الكبير"، وغيرها.

بيت الحكمة للثقافة التماسك النصي في الشعر العربي حسام جايل مشروع أفق معرض القاهرة للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب

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