ننشر القائمة الكاملة لإصدارات العربي في معرض الكتاب

تستعد دار العربي للنشر بعدد ضخم من إصداراتها التي تشارك من خلالها في فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تتوزع بين الترجمات والكتب المؤلفة والتي نستعرضها في هذا التقرير.

إصدارات العربي للنشر بمعرض الكتاب

ومن الأبحاث والدراسات السياسية المؤلفة والتي تشارك بها العربي للنشر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب: الدراسات الأمنية الدولية.. البعد الخفي في إدارة السياسة الخارجية، للباحث د.شادي منصور.

التنافس الصيني الأمريكي وأثره علي المنطقة العربية لـ محمود حسين أبو حوش.

القضايا الأمنية في العلاقات الأمريكية الصينية لـ د. مني هاني

أفغانستان وأهميتها الجيوبوليتيكية في التنافس الأمريكي الصيني لـ بيارق البياتي ود. مروان عوني كامل

ترامب وبايدن.. تحليل الخطاب الصحفي لـ د. سمر خلف الله الزناتي

التهديدات السيبرانية علي الأمن القومي الأمريكي لـ فرح يحيي زعاترة

المرأة والتمكين السياسي لـ د. سارة نصر

أزمات الاتحاد الأوروبي لـ د. نورهان طوسون

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لـ آية عبد العزيز

تشكيل العلاقات الخليجية الأوروبية لـ د. أحمد الباز

فلسفة قيام الدولة الإسرائيلية لـ عماد علي حمد

مستقبل المكانة الإسرائيلية في إطار النظرية الواقعية لـ بيداء رافع شوقي ود. ناجي محمد

تحولات الخطاب الصهيوني لـ د. سارة فوزي

السياسات الاقتصادية والاستدامة السلطوية لـ محمود أحمد عبد العزيز

الحروب الأهلية في السودان لـ سالي عبد الله

الإتجار بالبشر.. تقييم سياسات المكافحة لـ فاتن فايز حميدة

كما تطرح العربي للنشر في معرض الكتاب، مؤلفات: ليبيا والهجرة غير الشرعية لـ ندا جمال حرحور

اليهود الإنجليز.. الحياة الدينية والاجتماعية لـ د. تيسير علي جودة

أوراق من سجن النساء لـ د. عواطف عبد الرحمن

الأزمة الروسية الأوكرانية لـ د. محمد بوبوش

قضايا الانفصال والسياسة الخارجية لـ د. مريم عبد السلام

رسائل سجين سياسي إلي حبيبته لـ مصطفي طيبة

الخوارزمية القاتلة لـ د. إيهاب خليفة

مجالات الذكاء الاصطناعي.. تطبيقات وأخلاقيات لـ د. رانيا فوزي

المنصات التلفزيونية الرقمية لـ د. أماني رضا

تقنية الهولوجرام الرقمي في القنوات الفضائية لـ شروق علاء

الإعلام في عصر تعدد المنصات لـ علي التركي

تكنيك السيكودراما لـ د. أسامة أبو المعاطي

كما تشارك العربي للنشر في معرض الكتاب بعناوين: تلفزيون الواقع الشكل والدلالة لـ محمد نصر علوش

آليات تغطية نزاعات الهوية لـ مايكل فارس

النظرية المعاصرة للحفاظ علي التراث الثقافي ترجمة حسام مهدي.

الفكر السياسي الصوفي لـ مريم ثابت العبيدي

رسم الشخصية الروائية بين هيمنجواي ويوسف إدريس لـ د. أحمد الديداموني

نساء علي الحافة لأحمد بدر

ومن الروايات التي تطرحها العربي للنشر في نسخها العربية: عملية بلا حدود ـ- العشاء السري ــ دير الأسرار ــ الخائف من الذئب ــ جريمة رأس السنة ــ القاتل المحفز ــ جرائم علي الشاطئ ــ الرجل الذي يراقب النساء ــ صمت قاتل ــ الغرق ــ جرائم سويسرية ــ الانتقام ــ الجلاد الصيني ــ فندق الأباظية ــ شاي في الزمالك ــ جثة في البحيرة ــ عودة المحقق ــ المطعم الفيتنامي ــ لعنة سمكة الرمح ــ الغواص ــ الصندوق ــ قطط طهران ــ أجساد هشة ــ في الساعة الثالثة صباحا ــ السفر في المكان ــ بيوت من ورق ــ المخلوق ــ مرارة الهجرة ــ الموسيقي والعقل ــ أهل الشمال ــ شعري المجعد ــ فلسفة الجوارب ــ العودة إلي الشمال ــ البحيرة الميتة ــ الخريف ــ أعيش حياة مثلك ــ البحث عن ريبيكا ــ مصيرنا معا ــ الصمت لغتي.

ومن الروايات والمجموعات القصصية التي تصدرها العربي للنشر بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين مؤلفة باللغة العربية: الرقصة الداكنة للكاتب العراقي محمد سيف المفتي ــ بلاط مزركش للكاتبة مي خالد ــ أيام دكتور جمال السبعة في البحث عن نادية لطفي للكاتب عمرو عافية ــ “يافطة الدكتور” متوالية قصصية للكاتب د. سامح فوزي ــ رواية "الأفتر آيت للكاتب محمود رضوان.