أبرزها تولى عباس حلمى حكم مصر.. حدث فى مثل هذا اليوم

حدث في مثل هذا اليوم، أجندة يومية تقدمها "الدستور" خدمة لقراءها، وتتضمن أبرز الأحداث المحلية والعالمية والإقليمية، والتي جرت في مثل تاريخ هذا اليوم، بالإضافة إلى قائمة بمواليد ووفيات الأعلام، نستعرضها لكم في هذا التقرير.

أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم

استقلال إمارة موناكو عن جنوة، في مثل هذا اليوم من العام 1297، وحدث في مثل هذا اليوم، إرسال أول برقية تلغرافية باستخدام النقاط والخطوط.

حدث في مثل هذا اليوم، تولي الخديوي عباس حلمي الثاني حكم مصر خلفًا لوالده الخديوي توفيق، وعباس حلمي الثاني، هو سابع حكام الأسرة العلوية حيث تولى حكم مصر وعمره 18 عامًا، واستمرت فترة حكمه لمصر خلال الفترة من يوم 8 يناير 1892 إلى أن عزله الإنجليز في يوم 19 ديسمبر 1914، فكان بذلك عباس حلمي الثاني هو الخديوي الأخير لمصر، والذي تمتع بسمعة طيبة وسط المصريين حتى صار اسمه مثلًا بينهم، وهو ما ترجمه المثل المأثور: "الله حي عباس جاي".

كما حدث في مثل هذا اليوم، تأسيس المؤتمر الوطني في العام 1912 ليكون نواة لمقاومة سياسات الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من البيض ضد السكان الأصليين.

وفي العام 1918 وضع الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون مبادئه الأربعة عشر، وهذه المبادئ من نتائج الحرب العالمية الأولى.

وحدث في مثل هذا اليوم في العام 1926 تنصيب عبد العزيز آل سعود سلطانًا على نجد وملكًا للحجاز.

وفي العام 1948 وصول الفرقة الأولي من متطوعي الجيش الإنقاذ العربي إلى فلسطين، وفي العام 1958 سيطرت قوات الثورة الكوبية بقيادة فيدل كاسترو على العاصمة هافانا.

وفي العام 1961 إجراء استفتاء في الجزائر وفرنسا حول حق تقرير مصير الجزائر، وفي العام 1986 وفد من الكنيست الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصي.

وفي العام 1993 اغتيال نائب رئيس الحكومة البوسني "توراليتش" على مرأى من قوات حفظ السلام الدولية بالقرب من سراييفو بعد اختطافه من سيارة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وحدث في مثل هذا اليوم، في العام 1998 الحكم على رمز يوسف بالسجن مدى الحياة لتورطه في التخطيط لتفجير مبني التجارة العالمي نيويورك أو ما عرف بأحداث 11 سبتمبر.

وفي العام 2009، تبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1860 بوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب كامل القوات الإسرائيلية، ووقف الحرب في غزة.

وفي العام 2020 الحرس الثوري الإيراني ينفذ ضربات صاروخية ضد ضد قاعدتين عسكريتين من قواعده في العراق.

أبرز مواليد حدثت في مثل هذا اليوم

وممن يتزامن ميلادهم مع تاريخ هذا اليوم كل من: "عالم الطبيعة الإنجليزي ألفريد راسل والس ـ الموسيقار الألماني هانز فون بولوف ــ عالم النفس الأميريكي كارل روجرز ــ السياسي الروسي جريجوري مالينكوف ــ الملحن اليوناني جيانيس كريستو ــ المطربة المصرية شهرزاد ــ الفنانة مريم فخر الدين ــ إلفيس بريسلي ــ الفنانة ليلي فهمي ــ الفيزيائي ستيفن هوكينج ــ الفنانة انتصار ــ ولاعب كرة القدم الإسباني ديفيد سيلفا".

أبرز وفيات حدثت في مثل هذا اليوم

وحدث في مثل هذا اليوم، وفاة كل من: "الرحالة الإيطالي ماركو بولو ــ الفيزيائي الإيطالي جاليليو ــ الشاعر الفرنسي بول فرلان ــ الموسيقار الإيطالي أركنجلو كوريلي ــ عالم المصريات الفرنسي يوجين جريبو ــ الشاعر اللبناني يوسف عبد الخالق ــ الكاتب الصحفي موسي صبري ــ الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران ــ عالم الكيمياء الأميريكي ميلفين كالفين، والحاصل علي جائزة نوبل في الكيمياء للعام 1961 ــ الفيزيائي الروسي ألكسندر بروخروف والحاصل علي جائزة نوبل في الفيزياء للعام 1964 ــ الفنان حمدي أحمد ــ المفكر السوري ندرة اليازجي ــ الرئىس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني".