الأربعاء 10 يناير 2024
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الثقافة

محمد غنيمة يناقش كتبه بالنيل الثقافية.. اليوم

محمد غنيمة
محمد غنيمة

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية، في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، الباحث محمد غنيمة حول كتبه التي تناولت لحظات تاريخية في حياة حكام مصر ونخبتها الثقافية. 

الليلة.. شريف صالح وأحمد المرسي ضيفا "طقوس الإبداع" على النيل الثقافية

محمد غنيمة كاتب وباحث وموثق تاريخي، يعمل رئيسًا لوحدة الوثائق في مكتبة الإسكندرية، واشترك في إعداد المواد الوثائقية لمجموعة مهمة من الكتب الوثائقية، كما نُشرت له مجموعة كبيرة من المقالات والمشاركات العلمية في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية. 

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الأربعاء.. شهاب الخشاب يُناقش "الفهامة" على "النيل الثقافية"

صدر له كتاب "جمال حمدان وعبقرية المكان" عام 2014 بالاشتراك مع أيمن منصور تقديم د. إسماعيل سراج الدين، وكتاب "عروش تتهاوى: النهايات الدرامية للأسرة العلوية" عام 2020، وكتاب "ذاكرة النخبة: أوراق ومراسلات من التاريخ الحديث" 2021، وكتاب "لم يصبه العرش.. دسائس ومؤامرات الأسرة العلوية" 2023، وكتاب "جمال حمدان صاحب شخصية مصر" 2023، بالإضافة إلى المجموعة القصصية "غيبوبة" 2017.

خالد منصور طقوس الإبداع النيل الثقافية محمد غنيمة مكتبة الاسكندرية

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