محمد غنيمة يناقش كتبه بالنيل الثقافية.. اليوم

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية، في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، الباحث محمد غنيمة حول كتبه التي تناولت لحظات تاريخية في حياة حكام مصر ونخبتها الثقافية.

محمد غنيمة كاتب وباحث وموثق تاريخي، يعمل رئيسًا لوحدة الوثائق في مكتبة الإسكندرية، واشترك في إعداد المواد الوثائقية لمجموعة مهمة من الكتب الوثائقية، كما نُشرت له مجموعة كبيرة من المقالات والمشاركات العلمية في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية.

صدر له كتاب "جمال حمدان وعبقرية المكان" عام 2014 بالاشتراك مع أيمن منصور تقديم د. إسماعيل سراج الدين، وكتاب "عروش تتهاوى: النهايات الدرامية للأسرة العلوية" عام 2020، وكتاب "ذاكرة النخبة: أوراق ومراسلات من التاريخ الحديث" 2021، وكتاب "لم يصبه العرش.. دسائس ومؤامرات الأسرة العلوية" 2023، وكتاب "جمال حمدان صاحب شخصية مصر" 2023، بالإضافة إلى المجموعة القصصية "غيبوبة" 2017.