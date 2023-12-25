الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. شهاب الخشاب يُناقش "الفهامة" على "النيل الثقافية"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية الباحث الدكتور شهاب الخشاب، في مناقشة لكتابه "الفهامة" الصادر عن ديوان للنشر، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام السادسة والنصف مساء.

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كتاب "الفهامة"

في كتابه الفهامة، يُقدّم الكاتب شهاب الخشَّاب مقالات حول الفلسفة والظواهر الجماهيرية المرتبطة بها والثقافة الشعبية المتأثرة بها بطريقة تربطها بالحياة اليومية وتُبطل فكرة أن الفلسفة تضييع للوقت (ما تِتفلسِفش يا أخي..) أو مجرد عقيدة شخصية (فلسفتي في الحياة هي…)، وأنها عبارة عن نظريات مفارِقة تضُر بأكل العيش والأخلاق. فالكاتب يرى أن الفلاسفة غارقون في عالم النصوص، بعيدون عن الواقع اليومي، يستخدمون لغة معقدة ومصادر غامضة، وطموح «الفهَّامة» أن تُعيد شرحها وشرح أهميتها.

الكتاب تجميع لسلسلة مقالات نشرها الخشاب، على مدونته، تتناول المفاهيم الفلسفية بأسلوب مبسط مع طرح أمثلة من الحياة العامة.

شهاب الخشاب

شهاب الخشاب هو كاتب وباحث في الأنثروبولوجيا وُلد في القاهرة سنة 1991، ونشأ في مونتريال، وحضّر رسالة دكتوراه عن صناعة السينما المصرية في جامعة أكسفورد. يعمل حاليًا كأستاذ مساعد في الأنثروبولوجيا البصرية في جامعة أكسفورد.

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يهتم الخشاب بالموضوعات التي تخص السينما والميديا والثقافة الشعبية والتكنولوجيا والبيروقراطية المصرية. نُشرت بعض مقالاته بالعربية في مجلة الفيلم، ومجلة إبداع، وأخبار الأدب، وكان يكتب بانتظام في سلسلة اسمها "الفهّامة" على موقع التحرير. ويكتب مقالات كل أسبوعين في سلسلة عنوانها "موسوعة الملل" على موقع "كتب مملة". وتعتبر هذه السلسلة امتداد لسلسلة "الفهّامة"، التي بتشرح مفاهيم ومصطلحات في الفلسفة وعلوم الإنسان.

غلاف الكتاب
الفهامة ديوان للنشر خالد منصور طقوس الإبداع شهاب الخشاب

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