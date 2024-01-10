الأربعاء 10 يناير 2024
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الثقافة

الأحد.. أمسية "فلسطين في قلوب الشعراء" بالأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بمقره بقاعة المجلس، أمسية شعرية لعدد من الشعراء العرب المقيمين في مصرت وذلك يوم الأحد المقبل 14 يناير، في تمام الخامية والنصف مساءً.

"صورة العربى فى أدب الأطفال العبرى" على مائدة الأعلى للثقافة.. الخميس

وقال الشاعر أحمد عنتر المنسق وعصو لجنة الشعر بالأعلى للثقافة، إن "هذه الأمسية عربية خاصة بالشعراء العرب المقيمين في مصر.. ومصر تحتضن المبدعين العرب كما تحتضن كل القضايا العربية العائلة.. وتتيح الفرصة للعرب المقيمين فيها ان يعبروا بإبداعهم عما يجري حولهم من أحداث   ووقائع.. وكما انطلق صوت العرب من القاهرة مناصر أ للثورة الجزائرية يرتفع صوت الشعراء العرب في مصر داعمين لنضال الشعب الفلسطيني  في غزة".

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قريبًا.. الأعلى للثقافة يصدر "الشخصية القبطية في الرواية المصرية"

يشارك في الأمسية الشعراء، عماد نصار من الأردن، وعبد القادر الحصني من سوريا، عذاب الركابي من العراق، محمد مفتاح فلسطين، عباس شكر من العراق، فتيحة عبد الرحمن من الجزائر، نداء عادل من العراق، جبر البعداني من اليمن، ابتسام أبو سعدة من فلسطين.

أحمد عنتر لجنة الشعر الشعر الأعلي للثقافة عذاب الركابي فلسطين

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