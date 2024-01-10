الأربعاء 10 يناير 2024
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الثقافة

روايتان لثلاثة مبدعين فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.. الثلاثاء

مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة روايتين لثلاثة مبدعين شباب هما:  "الدخان والمرايا" لأسامة الحديدي وعمرو حسن و"جماعة زقاق هنري روسي" لمحمد ممدوح، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساء.

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ويناقش الكتاب أعمال بعضهم البعض، ويناقش العملين معًا الناقد د.إيهاب بديوي.  ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

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أسامة الحديدي

أما عن أسامة الحديدي فهو روائي وكاتب قصة قصيرة درس بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية ويعمل حاليًا كمصمم ومحرك للشخصيات ثلاثية الأبعاد. صدر له رواية: الدخان والمرايا، بالإشتراك مع عمرو حسن، دار الملتقي 2022.

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مكتبة الإسكندرية تعرض الأعمال الفنية لـ «إنجي أفلاطون»


عمرو حسن


أما عن عمرو حسن فهو روائي ومترجم درس الأدب الإنجليزي بجامعة الإسكندرية، نشرت له أعمال مترجمة من العربية إلى الإنجليزية منها: وميض الحكمة بقلم د.إيهاب فرج- الحب والخيانة بقلم مي الأعور- ومضات ملتقي ابن النيل الأدبي بقلم مجموعة مختلفة من الشباب العرب-لست سوي أنثي بقلم د. لإيناس سمرة-اعترافات في لحظة احتضار بقلم هند محمود المسعودي.. ونشر روايته الأولى الدخان والمرايا بالاشتراك مع أسامة الحديدي.

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محمد ممدوح

أما عن محمد ممدوح فهو حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من الكلية العربية للعلوم والتكنولوجيا. صدر له روابتان: عودة عصابات القاهرة 2021- رواية جماعة زقاق هنري روسي  2023.

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ايهاب بديوي

أما عن إيهاب بديوي فهو عضو اتحاد كتاب مصر. حاصل على ليسانس آداب وماجستير ودكتوراة اقتصاد وإدارة أعمال. صدر له: مجموعات قصصية:  ( أمواج البحر الميت) ( قلوب مسجونة ) ( الجدار الشفاف ) روايات: ( سقّارة ) (أوناس..خيال الظل) (مائة عام من الحزن) (ميراث النار) رواية (جبل الفواخير) رواية (الكالوس) (ذوو الأعين الزرقاء) (عروس الحضرة) إضافة إلى كتب: تقنيات السرد القصصي عند نجيب محفوظ –بناء السرد، مناقشات في الرواية والقصة –التحرير الأدبي لرواية السيرة الذاتية (أنين الصمت. صماء أسمعت العالم).

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مختبر السرديات مكتبة الاسكندرية الدخان والمرايا جماعة زقاق هنري روسي محمد ممدوح أسامة الحديدي عمرو حسن

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