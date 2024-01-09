الثلاثاء 09 يناير 2024
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مكتبة الإسكندرية تعرض الأعمال الفنية لـ «إنجي أفلاطون»

معرض انجي أفلاطون
معرض انجي أفلاطون

 

نفذت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي عرضا لمجموعة من رسوم الفنانة إنجي افلاطون؛ في منطقة المعارض بمستوى B1 بمبنى المكتبة الرئيسي، تتيح بذلك فرصة لروادها للتعرف على واحدة من أبرز الفنانات اللاتى تألقن في فترة محورية من تاريخ مصر المعاصر بالنصف الثاني من القرن العشرين.


جدير بالذكر أن إنجي افلاطون تعد من الأسماء البارزة في تاريخ الحركة الفنية المصرية؛ وهي الفنانة أرستقراطية النشأة، التي آثرت الاهتمام بالعمل الجماعي والنضال الوطني، تأتي خصوصية أسلوبها الفني في الرسم والتلوين؛ وهو ما اشتهرت به حتى باتت لوحاتها تعرف من اللمحة الأولى بإيقاعاتها اللونية المتناغمة في حوار شيق بين العقل والخيال.


وكانت قد نفذت مكتبة الإسكندرية، الخميس الماضي احتفالية "اليوم العالمي للغة برايل"، بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات.

تضمن برنامج الاحتفالية علي عرض تقديمي عن لويس برايل مخترع طريقة برايل، وألعاب ترفيهية تفاعلية للمبصرين ليتم من خلالها التعرف على طريقة كتابة وقراءة برايل، بالإضافة إلي ورشة عمل نحت من خلال متخصص من ذوي الإعاقة البصرية (ضعاف البصر) مع تقديم الأعمال المنحوتة كهدايا.

تهدف الاحتفالية إلى إعطاء مكفوفي مصر حقهم في الاحتفال بهذا اليوم لنشر الوعي بين كافة فئات المجتمع عن حقوق المكفوفين، بالإضافة إلى تشجيعهم على القراءة والكتابة بطريقة البرايل، ونشر الوعي بين الطلاب المبصرين حول كيفية التعامل مع أقرانهم المكفوفين وتقديم المساعدة المجتمعية لهم والتعرف على عالمهم. 


وتتضمن احتفالية هذا العام مشاركة بعض المدارس بالأنشطة الترفيهية التفاعلية والتي سيتم من خلالها التعرف على طريقة البرايل وكيفية قراءتها وكتابتها، بالإضافة إلى تقديم عرض تقديمي عن لويس برايل؛ مخترع طريقة برايل الخاصة بالمكفوفين.

مكتبة الاسكندرية التواصل الثقافي إنجي افلاطون تاريخ الحركة الفنية الرسم والتلوين

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