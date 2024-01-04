الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أنشطة وألعاب تفاعلية للطلاب.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بـ"يوم برايل العالمي"

انشطة وفعاليات احتفالية
انشطة وفعاليات احتفالية برايل بمكتبة الإسكندرية

احتفلت مكتبة الإسكندرية اليوم، بـ"اليوم العالمي للغة برايل"، ببرنامج من الأنشطة والفعاليات تحت إشراف وحدة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر لنشر الوعي بين الطلاب المبصرين حول كيفية التعامل مع أقرانهم المكفوفين وتقديم المساعدة المجتمعية لهم، حيث شارك عدد من طلاب المدارس بالأنشطة الترفيهية التفاعلية والتي سيتم من خلالها التعرف على طريقة البرايل وكيفية قراءتها وكتابتها.

ورصدت "الدستور" فعاليات الاحتفالية من ألعاب ترفيهية تفاعلية للمبصرين ليتم من خلالها التعرف على طريقة كتابة وقراءة برايل.

نشر الوعي بين الطلاب المبصرين بلغة برايل

قالت ريهام جميل، القائم بأعمال رئيس وحدة مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، إن احتفالية اليوم العالمي للغة برايل بمكتبة الإسكندرية تضمنت بدايتها عرض تقديمي عن طريقة البرايل ونشأتها، وما وصلت إليه الآن، مشيرة إلى أن الهدف من اليوم والاحتفالية هذا العام هو نشر الوعي بين الطلاب المبصرين، وكيفية التوعية بالتعامل مع زملائهم من خلال تعلم لغة البرايل، والتعرف على الوسائل التكنولوجية الحديثة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.

وأضافت لـ"الدستور" أن تم تعريف الطلاب بلغة برايل عن طريق الأنشطة التفاعلية، التي من من خلالها يستطيعوا الكتابة والقراءة، والتعامل مع زملائهم في المدارس والجامعات، ومساعدتهم.

وأوضحت أن آخر ما تم بمكتبة طه حسين، هو الانتهاء من برنامج التوظيف، ويتم حاليًا تجهيز أنشطة الأطفال والنشء، فضلًا عن استمرار برنامج التأهيل للأطفال ما قبل الدراسة من سن 4 إلى 7 سنوات.

ومن جهته، قال باسم عوض الله، المنسق الإعلامي لقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، إن الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل من الأيام العالمية التي تهتم بها مكتبة الإسكندرية، وعلى وجه الخصوص وحدة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو احتفالية توعوية للمبصرين هدفها دمج المبصرين مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف لـ"الدستور" أن اليوم العالمي للغة برايل المخصص للمكفوفين وضعاف البصر والاحتفالية بالمكتبة تضمنت عرض تقديمي عن لويس برايل مخترع لغة برايل والذي يوافق يوم مولده، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية تفاعلية مع طلاب المدارس المبصرين من خلالها يتعرفون على القراءة والكتابة بلغة برايل للتعامل مع زملائهم للمكفوفين، فضلا عن ورشة عمل نحت على الطين يقدمها أحد رواد وحدة طه حسين، لتوضيح تقديم أعمال يدوية لتحدي الإعاقة البصرية.

وأشار إلى أن أنشطة وحدة مكتبة طه حسين عديدة على مدار العام، لافتًا المكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبة، تقدم عضوية مكتبة طه حسين مجانا لجميع الحاصلين على كارنيه الخدمات المتكاملة.

وأعربت هايا محمد، طالبة بالصف الأول الثانوي، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات وأنشطة اليوم العالمي للغة البرايل بمكتبة الإسكندرية، مؤكدة الفكرة جديدة ومفيدة للتعامل مع المكفوفين وضعاف البصر.

وأضافت أن الهدف هو تعلم كيفية مساعدة زملائنا بالمدارس، والتعامل بشكل علمي من خلال التعرف على الادوات، وتعلم اشياء جديدة ولغة جديدة ومفيدة.

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مكتبة الاسكندرية لغة برايل وحدة طه حسين نشر الوعي بين الطلاب احتفالية برايل

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