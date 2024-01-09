الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

الإدارة المسرحية وأهميتها في العدد الجديد لمجلة "مسرحنا"

صورة الغلاف
صورة الغلاف

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا" و"853".

ونقرأ في المتابعات والأخبار تقريرا خبريا لآية سيد عن مهرجان إيزيس وشروط ومواعيد الاشتراك، وتكتب شيماء سعيد عن خطة إدارة الورش بمسرح الثقافة الجماهيرية، وتتابع همت مصطفى تكريم رجل المسرح د. عمرو دوارة بالمسرح القومي، وتنقل آية سيد وقائع حفل توقيع كتاب "ضحايا حريق الفن" للكاتب عيد عبد الحليم، ويكتب محمود الحلواني تقريرا حول تفاصيل الدورة 14 للمهرجان العربي ببغداد، وتتابع رنا رأفت بروفة العرض المسرحي "دون كيشوت" لفرقة قومية المنيا.

في العدد الجديد لـ"مسرحنا".. أشرف عبد الغفور وداعًا ومراد منير: "المغامرة" أعادتني للمسرح

وفي قسم الحوارات والتحقيقات يستهل بـ تحقيق أجرته رنا رأفت عن الإدارة المسرحية وأهميتها للعرض المسرحي وتراجع دورها، وحوار مع الفنانة دعاء سلام بطلة عرض شفيقة المصرية أجرته سامية سيد. 


وفي قسم رؤى تكتب د. سامية حبيب "عائد إلى حيفا" عبر الدراما، ويكتب جمال الفيشاوي "ليالي المسرح الصحراوي" نظرة على عروض الدورة السابعة.

وفي قسم نوافذ تكتب سامية سيد عرضا لكتاب "لغة المسرح عند ألفريد فرج – دراسات أدبية"، ويكتب عيد عبد الحليم عن نهاد صليحة "سيدة النقد المسرحي"، وننشر الجزء الأول من ترجمة أحمد عبد الفتاح لكتاب "الحسم والجسدية في المسرح – من السيموطيقا إلى علم الأعصاب" لـ ماركو دو مارينيس.


ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء السادس والعشرين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "أسباب فشل عروض الريحاني!".

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فى عددها الجديد.. "مسرحنا" تناقش ضرورة تصوير العروض المسرحية

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الالكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

غلاف العدد
الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة صدر حديثا مسرحنا عيد عبد الحليم جريدة مسرحنا

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