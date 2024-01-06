الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"بيت من زخرف".. رواية جديدة لإبراهيم فرغلى عن دار الشروق

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع رواية "بيت من زخرف.. عشيقة ابن رشد " للروائي إبراهيم فرغلي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال ٥٥ والتي تحل في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 من شهر فبراير المقبل.

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وجاء في تصدير الرواية، يحاول فرغلي إيجاد أواصر تخييلية لقصتيْ حب، بين الأستاذ وتلميذته، تدور إحداهما في زمن الأندلس في القرن الحادي العشر، بينما مثيلتها تقع في القرن الحادي والعشرين.

فلماذا تتكرر محنة ابن رشد التي اقتضت نفيه إلى قرية أليُسانة، وحرق كتبه في العلوم والفلسفة والطب، بعد نحو ألف سنة؟
هذا ما تحاول هذه الرواية الإجابة عنه.

لبنى القرطبية؛ تلميذة ممن درسن على يد ابن رشد، غامرت وقررت صحبة الإمام الأندلسي في محنته في قرية أليُسانة، وهى واحدة من بين أصوات عديدة، استعان بها الكاتب إبراهيم فرغلي لاستعادة سيرة الفيلسوف والفقيه الأندلسي أبي الوليد بن رشد، وحاول أن يجد جسرًا بينها وبين الواقع المعاصر من خلال شخصية متخيَّلة لأكاديمي مصري اسمه سعد الدين إسكندر، تعرض لمحنة شبيهة في الزمن الراهن.

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ومن أجواء الرواية نقرأ: “كان قبول أبي الوليد وجودي في داره أمرًا أعجز عن وصف غبطتي به؛ فلم أكن على يقين من قبوله لعلمي بعناده الشديد. كنت أعلم أن بقائي معه ليس يعني تحقيقًا لحلمي بالعيش بالقرب من الإمام، بل هو أيضًا المكان الأكثر أمنًا لي، فمن يعلم إذا ما كان عسس الخليفة المنصور سيواصلون البحث عن أتباع الإمام لنفيهم حتى تطولني أيديهم، أم لا؟”.

• المؤلف:
إبراهيم فرغلي؛ كاتب مصري من مواليد عام 1967. له عدد من الروايات منها «أبناء الجبلاوي» التي حصلت على جائزة ساويرس للرواية عام 2012، و«معبد أنامل الحرير» التي حصلت على جائزة ساويرس للرواية في عام 2016، ووصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية، ورواية «قارئة القطار» التي حصلت على «جائزة نجيب محفوظ» لأفضل رواية مصرية لعام 2022. وله عدد آخر من المجموعات القصصية والروايات الموجَّهة للناشئة، وكتاب للأطفال. 
 

غلاف الرواية
صدر حديثا دار الشروق للنشر والتوزيع إبراهيم فرغلي معرض القاهره الدولي للكتاب ابن رشد بيت من زخرف

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