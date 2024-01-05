"تراب أمشير".. رواية جديدة لسعاد مصطفى بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار نيسان للنشر والتوزيع رواية "تراب أمشير" للكاتبة سعاد مصطفى وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي تحل في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل

وقالت سعاد مصطفى عن الرواية:" تناقش اضطراب التعلق المرضي وأثره السلبي على المريض والأشخاص من حوله.

وأضافت في تصريح خاص لـ “الدستور":" ليست هذه هي المرة الأولى التي أسلط فيها الضوء على مثل هذه الأنواع من الاضطرابات النفسية فلقد سبق وكتبت عن فوبيا اللمس، فوبيا الأبواب المغلقة، فوبيا النخاريب، والسادية وغيرها.

ومن أجواء الرواية نقرأ:" أنت لا تشعر بما أشعر به، حاجتي إليها تأكل قلبي، تفتت إرادتي، كلما أحاول أن أدير ظهري لها أجد نفسي أتمسك بها أكثر!

أنت تتساءل ما الذي أفعله بملابسها؟!

سوف أخبرك... أنا أشمها، إن رائحتها تهدئني، تجعلني أسترخى، لا أنام إلا وأنا قابض على هذا المنديل، لهذا السبب أخذت بيجامتها، آخر شيء ارتدته وتركت رائحتها به.

- هذا مؤسف، لو تعلمين مافي قلبي لك لِمَ رميت حديثك هذا في وجهي!

- ‏لقد علمت، قلبك أسود ليس به حب، كل ما تفعله ليقربني منك يبعدني عنك أميال، رائحتك التي وضعتها في شقتي لتذكرني بك جعلتني أشعر بالغثيان، محاولتك تهديدي جعلتني أنتمي لعائلة جديدة، وكأنك حينما تشير لليسار ينتقل عالمي كله لليمين فقط لتموت كمدًا.

غلاف الرواية

أما عن سعاد مصطفى فهي كاتبة شابة تخرجت في كلية البنات جامعة عين شمس، قسم الاجتماع شعبة الإعلام تخصص إذاعة

حصلت على تمهيدي ماجستير 2012 من نفس الجامعة، ثم دبلومة عامة في التربية من مركز التأهيل التربوي بجامعة الأزهر بالمنوفية. 2015

صدر لها عدد من الروايات هي، ملامح روح، أفعى العرش، أورنيلا، الضلع السابع، تزوجت ساديًا، إحدى عشرة خيبة".