الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نساء المحمودية.. التاريخ السري لخورشيد فى 200 عام".. رواية جديدة للكاتب منير عتيبة

رواية نساء المحمودية..
رواية "نساء المحمودية.. التاريخ السري لخورشيد فى 200 عام"

يصدر قريبا رواية "نساء المحمودية.. التاريخ السري لخورشيد فى 200 عام" للكاتب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ورئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك عن بيت الحكمة.

 

ومن أجواء رواية "نساء المحمودية.. التاريخ السري لخورشيد"

"التاريخ السري لخورشيد في 200 عام: تسأل نفسها؛ وهو يتدفق بالكلام، هل هذه المعلومات مفيدة لإبراهام؟ هل سيعنيهم كيف تحولت عزبة "أبو حسين" إلى "خورشيد"، إذ أقطعها الخديوي إسماعيل لمحمد خورشيد باشا، الذي التقى بعائلة أبو حسين فعرف أن هؤلاء الرجال ليسوا عبيدًا، وليسوا أتباعًا بلا قيمة، وعليه جعلهم رجاله المخلصين الأوفياء، بما يقدمه لهم من دعم ومودة، وليس بإخافتهم بمنصبه ونفوذه، فكل منهم يؤمن بأنه سلطان نفسه، ولا يعلو عليه سوى سلطان العائلة وكبيرها حسين أبو حسين أيًا كان عمره، الكل يسمع له ويطيع، وكل منهم يؤمن أن فيه بعض روح الجد الأكبر المؤسس الذي انتصر على الذئاب، وأسر ابن قائدهم، ثم أعاده إليه بكرمٍ، ثم أخذ الذئاب واختفى معها ليعطي العزبة فرصة أن تكبر.

 

رضوى، سنية، عائدة، صباح. يصحبنا الكاتب معهن في رحلة طويلة، مرهِقة، نعرف من خلالها سيرتهم وأسرارهم و-بطبيعة الحال- سيرة مكان مهدد برغبات استحواذ لا تنتهي، في هذه الرواية ليس ثمة بطلٌ واحد، لكنها صراعات لأبطال نجد أنفسنا متورطين معهم في معاركهم، ولا نصل إلى نهايات مفاجئة فقط، بل تتكشّف لنا معانٍ واستجلاءات ربما مرت علينا، لكنها تبدو جلية للمرة الأولى بعد تفكيكها واستدعائها بشكل مغاير".

نبذة عن الكاتب منير عتيبة

هو مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وهو أيضًا روائي وقاص وكاتب للأطفال والدراما الإذاعية، وقد حصل على العديد من الجوائز منها جائزة اتحاد الكتاب.

التاريخ السري لخورشيد مختبر السرديات منير عتيبة نساء المحمودية بيت الحكمة

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