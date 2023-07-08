ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منير عتيبة: "كتابات جديدة" تفتح باب قبول أعمال إبداعية للنشر لعام 2024

الكاتب منير عتيبة
الكاتب منير عتيبة مدير تحرير سلسلة كتابات جديدة.

أعلن الكاتب القاص منيرعتيبة رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب عن فتح باب قبول أعمال جديدة للنشر بالسلسلة بداية من أول أغسطس 2023 ولمدة شهر، وكانت السلسلة قد أوقفت قبول أعمال للنشر رغبة من أسرة تحريرها فى عدم تأخير نشر أى عمل لأى مبدع. 

وكانت السلسلة فى إصدارها الجديد قد بدأت إصداراتها الشهرية في شهر سبتمبر 2016. 

وقال منير عتيبة:" إن شروط التقدم للنشر بالسلسلة هى كالتالي :

 1- تنشر السلسلة في مجالات (القصة، والرواية، والقصة القصيرة جدًا، والمسرح، والشعر فصحى وعامية ونثر).

 2- أن يكون الكاتب تحت سن الأربعين وقت التقديم للسلسلة في شهر أغسطس 2023م. 

3- أن لا يكون الكاتب قد نشر عملًا آخر بالسلسلة من قبل.

 4- أن يكون العمل غير منشور ورقيًا أو إلكترونيًا.

 5- يقدم العمل في ملف word منسقًا ومصححًا لغويًا على أن يراعى حجم الكتاب المقدم من نوعه. 

6- يرسل الكاتب في ملف word منفصل سيرته الذاتية التي يجب أن تتضمن اسمه كاملًا وعنوانه وأرقام تليفوناته او الايميل الخاص به.

 7- يرسل الكاتب مع العمل صورة شخصية وصورة بطاقته الشخصية وجهًا وظهر. 

8- يتقدم الكاتب بعمل واحد فقط.

 9- تستقبل السلسلة الأعمال على الإيميل الخاص بها وهو: [email protected] 

وتابع:" ولن يلتفت إلى الأعمال التي لا تلتزم بشروط السلسلة، أو الأعمال التي تقدم قبل أو بعد شهر أغسطس 2023. 

وأضاف عتيبة: أن النشر يتم في حالة حصول العمل المقدم على درجة لا تقل عن 80% من اثنين من المحكمين. 

سلسلة كتابات جديدة التى تصدر عن الهيئة المصرية العانة للكتاب تعلن عن فتح باب القبول للأعمال الابداعية الجديدة 2024 بداية من اغسطس القادم تحت رئاسة تحرير الاديب منير عتيبة

الأكثر قراءة

المقابل المادى يُهدد صفقة انتقال إمام عاشور للأهلى

موعد بداية الدراسة في المدارس والجامعات 2023

"ليلتك سودا.. مش هتنزل من بيتك".. مرتضى منصور: "هذيع فيديو للإرهابى محمد ناصر"

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت 8-7-2023

"كسور وارتجاج فى المخ".. التحقيق فى مصرع أم وابنتيها فى حادث بشيراتون

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية