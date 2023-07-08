منير عتيبة: "كتابات جديدة" تفتح باب قبول أعمال إبداعية للنشر لعام 2024

أعلن الكاتب القاص منيرعتيبة رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب عن فتح باب قبول أعمال جديدة للنشر بالسلسلة بداية من أول أغسطس 2023 ولمدة شهر، وكانت السلسلة قد أوقفت قبول أعمال للنشر رغبة من أسرة تحريرها فى عدم تأخير نشر أى عمل لأى مبدع.

وكانت السلسلة فى إصدارها الجديد قد بدأت إصداراتها الشهرية في شهر سبتمبر 2016.

وقال منير عتيبة:" إن شروط التقدم للنشر بالسلسلة هى كالتالي :

1- تنشر السلسلة في مجالات (القصة، والرواية، والقصة القصيرة جدًا، والمسرح، والشعر فصحى وعامية ونثر).

2- أن يكون الكاتب تحت سن الأربعين وقت التقديم للسلسلة في شهر أغسطس 2023م.

3- أن لا يكون الكاتب قد نشر عملًا آخر بالسلسلة من قبل.

4- أن يكون العمل غير منشور ورقيًا أو إلكترونيًا.

5- يقدم العمل في ملف word منسقًا ومصححًا لغويًا على أن يراعى حجم الكتاب المقدم من نوعه.

6- يرسل الكاتب في ملف word منفصل سيرته الذاتية التي يجب أن تتضمن اسمه كاملًا وعنوانه وأرقام تليفوناته او الايميل الخاص به.

7- يرسل الكاتب مع العمل صورة شخصية وصورة بطاقته الشخصية وجهًا وظهر.

8- يتقدم الكاتب بعمل واحد فقط.

9- تستقبل السلسلة الأعمال على الإيميل الخاص بها وهو: [email protected]

وتابع:" ولن يلتفت إلى الأعمال التي لا تلتزم بشروط السلسلة، أو الأعمال التي تقدم قبل أو بعد شهر أغسطس 2023.

وأضاف عتيبة: أن النشر يتم في حالة حصول العمل المقدم على درجة لا تقل عن 80% من اثنين من المحكمين.