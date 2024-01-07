الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أولاد تسعة".. كتاب جديد لمي مصطفى بمعرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار ليان للنشر والتوزيع كتاب "أولاد تسعة" للكاتبة مي مصطفى، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي تأتي في الفترة من 26 ينيار الجاري وحتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.

وجاء في تصدير الكتاب: “أولاد تسعة هو رحلة لاكتشاف الذات، يكتشف فيها الانسان نفسه من خلال فهم صورته الذاتية ومكونات الشخصية التي تمنعه من الاتصال بجوهره وحقيقته العليا، كتاب أولاد تسعة يجمع تعريف الجانب النفسي لبناء شخصية الإنسان، وتوضيح مراحل تكوينها، ورسم خريطة لرحلة رجوع الانسان لحقيقته، مع شرح لنموذج انياجرام الشخصية وتحليل لكل نمط من الأنماط التسعة بتفاصيلها وأبعادها”.

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ومن أجواء الكتاب نقرأ: "في رحلتي للتعرف على نفسي، عديت على محطات كتير واتعلمت حاجات مختلفة، واللي من أهمها انياجرام الشخصية، فتَّح عينيا على عالم جديد يجاوبني على تساؤلاتي، وورَّاني مستوى مختلف من فهم النفس البشرية.

اتعلمت من الانياجرام، واللي بيقسم الشخصيات لـ٩ أنماط، إن ما حدش في الـ٩ أحسن من التاني.  ما حدش فيهم له مكانة أو فضل أعلى من التاني. ال ٩ أنماط محتاجين لبعض ولو أي نمط فيهم مش موجود كان هيحصل خلل وقصور لا يُعَوَّض بحد من الباقيين.

اتعلمت اننا مختلفين لكن مش متفرقين، اتعلمت ان كلنا ولاد تسعة وبنسعي، وفي سعينا ده محتاجين نفهم نفسنا والآخرين ونقبل اختلافنا ونحتوي فروقاتنا ونستوعب إننا بنكمل بعض.

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صدر حديثًا.. طرح ترجمة كتاب "أثر التعليم في الحد من الفقر بالريف الصيني"

مي مصطفي من مواليد القاهرة سنة ١٩٨٤، تعمل كمدربة ومحاضرة وباحثة في العلوم الإنسانية، تخرجت من كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام ٢٠٠٧، اتجهت لدراسة العلوم الإنسانية المختلفة وتخصصت في اكتشاف الذات والتعافي عن طريق رفع مستويات الوعي بالنفس وخلق مساحة من القبول والتراحم.

غلاف الكتاب
صدر حديثا ليان للنشر والتوزيع معرض القاهره الدولي للكتاب كتاب أولاد تسعة مي مصطفى

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