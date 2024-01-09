الثلاثاء 09 يناير 2024
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الثقافة

اعترافات محمود أمين العالم.. "ليس كل شيوعي ملحد وبنينا جامع في سجن الواحات"

محمود أمين
محمود أمين

تحدث الناقد الكبير الدكتور محمود أمين العالم، عن قصة جامع بناه الشيوعيين في السجن وذلك في حوار قديم أجري معه على صفحات الأهرام العربي عام 1999.

وقال الدكتور محمود أمين العالم:" أذكر ونحن سجناء في سجن الواحات أننا قمنا ببناء أحد الجوامع، وأصبح يعرف بجامع الشيوعيين، كما كان عادل حسين ومحمد عمارة يؤمان الرفاق في الصلاة آنذاك".

 الكثير من الشيوعيين مؤمنين جدا

وتابع، " ما أود التأكيد عليه هو أنه ليس بالضرورة أن يكون كل شيوعي ملحد، بالعكس فانا أعرف كثيرا من الشيوعيين مؤمنين جدا، فالخير والمحبة والمساواة تظل قيما مشتركة بين الشيوعية والأديان.

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ويواصل الدكتور محمود أمين العالم: " كما أن أكثر من نصف أعضاء الحزب الشيوعي الإيطالي يذهبون إلى الكنيسة بانتظام على سبيل المثال.

 أحد اقطاب اليسار في مصر

ومحمود أمين العالم الذي توفى في 10 يناير عام 2009، هو مفكر يساري وأحد اقطاب اليسار في مصر، ولد في حي الدرب الأحمر في القاهرة، وبدأ دراسته الأولى في كتّاب الشيخ السعدني في مدخل حارة السكري، ثم في مدرسة الرضوانية الأولية في حي القرية، ثم في مدرسة النحاسين الابتدائية بحي الجمالية، ثم في مدرسة الإسماعيلية الثانوية الأهلية بحي السيدة زينب، ثم مدرسة الحلمية الثانوية بالقرب من حي القلعة.

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انتسب في شبابه للحزب الشيوعي المصري، درس الفلسفة في جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، حيث عمل بعد تخرجه في الجامعة حاصلا منها على درجتي الماجستير والدكتوراه، كما عمل في مجلة روز اليوسف.

فصل من عمله في العام 1954 مع عدد من زملائه اليساريين والشيوعيين، وقد اعتقل مرارا في عهدي الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، غادر إلى باريس في فترة حكم السادات حيث عمل مدرسا للفكر العربي المعاصر في جامعة باريس.

محمود أمين العالم الناقد الأهرام العربي أمين العالم الدكتور محمود أمين العالم العالم

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