السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تأدّب فى بلائك".. كتاب جديد لفتحى المزين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار ليان للنشر والتوزيع كتاب "تأدب في بلائك" للكاتب الصحفي فتحي المزين ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين، والتي تأتي في الفترة من ٢٤ يناير الجاري وحتى ٦ من فبراير المقبل.

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يناقش الكتاب حالات الفقد وما ينتج عنها من آلام نفسية قد تصل إلى الفوبيا وقد تتحول فيما بعد لآلام جسدية عنيفة.

الكتاب هو تجربة شخصية للكاتب يقدمها لكل شخص مكلوم علّها تكون نقطة الضوء التي تنير له ظلام الحزن وتساعده على تخطيه بسلام.

ومن أجواء الكتاب نقرأ: "أعلم أن الأمر صعب بل شديد الصعوبة لا يمكن إنكار ذلك لكن ستمر بعون الله وحوله فقط، التسليم لله هو سبيل النجاة رغم استحالة الأمر، لا تخف من مشاعرك، ابكِ، تقبَّلْ حزنك وغضبك حتى تصل إلى التسليم، أخرِج الطاقة من داخلك لا ضير في ذلك، لكن ابحث وتفكّر في حكمة الابتلاء، اجعلها فرصة طيبة أن تقترب أكثر من الله وتفهم تفاصيل دينك رويدًا وتبحث في حكمة الابتلاء".

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أما عن فتحي المزين فهو كاتب صحفى ومحاضر فى المعتكف الكتابى ومدير نشر لمدة عشر سنوات.

صدر له عدد من الكتب منها، "متلازمة الورقة البيضاء، أهل القراءة والكتابة، هنا عاش الشهيد، عظم شهيدك،  موهوب أم موهوم؟".

غلاف الكتاب
تأدب في بلائك فتحى المزين معرض القاهره الدولي للكتاب الكتاب صدر حديثا

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