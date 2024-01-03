الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس قصور الثقافة عن معرض الكتاب: قائمة بكل كتب الهيئة.. وإعادة طباعة سلسلة الذخائر

عمرو البسيوني
عمرو البسيوني

أكد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن هناك طرقا جديدة مستحدثة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 توفيرا على القارئ ووقته وجهده.

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وأضاف البسيوني في تصريح خاص لـ"الدستور": "أن قصور الثقافة تعمل حاليا على حصر جميع الكتب التي سوف تتاح في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 وصفها في قائمة كبيرة سوف تطبع وتوزع باليد لكل مرتادي معرض الكتاب تسهيلا عليهم في البحث عن الكتب التي يحتاجونها.

وتابع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "هذه القائمة سوف تنشر على موقع الهيئة العامة لقصور الثقافة وستكون متاحة في جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض الكتاب.

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وواصل البسيوني: "القائمة ستكون بعناوين الكتب وليس الأسعار لأن القارئ يعرف تماما أن الهيئة العامة لقصور الثقافة هي أرخص أسعار في جمهورية مصر العربية.

واختتم البسيوني: "وفيما يخص معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 فإن الهيئة العامة لقصور الثقافة سوف تقوم بطبع بعد الكتب التي نفدت، كما أنها ستعيد طبع العديد من الكتب من السلاسل المختلفة وخصوصا سلسلة الذخائر لتطرح كلها في المعرض.

شعار قصور الثقافة
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