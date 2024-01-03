الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. مناقشة العدد 400 من "الثقافة الجديدة" بالمجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

ينظم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة- وبأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، ندوة لمناقشة العدد 400 من مجلة "الثقافة الجديدة" "مرآه ثقافية لتاريخ وطن شهادات ودراسات"، والصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

"الأعلى للثقافة" يحتفل بمناسبة صدور العدد الـ 400 من مجلة "الثقافة الجديدة".. الخميس

تبدأ الندوة في تمام الخامسة مساءً الخميس 4 يناير 2024 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتتضمن كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، كلمة رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة الكاتب الصحفي طارق الطاهر.

كما يشارك في المناقشة، الدكتور جمال العسكري، الناقد شعبان يوسف، الشاعر عيد عبد الحليم، الناقد الدكتور مرسي عواد، الدكتور مصطفى القزاز، الفنان محمد بغدادي، الناقد محمد عبد الرازق ابو العلا، الكاتب محمد السيد عيد، الناقد التشكيلي محمد كمال، الشاعر محمود خير الله، الدكتور محمود عبد الباري، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر.

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5 دراسات و22 شهادة.. احتفاء بمسيرة "الثقافة الجديدة" في عددها الـ400

يتطرق اللقاء إلى تاريخ المجلة منذ صدور عددها الأول في أبريل ١٩٧٠ على يد مؤسسها الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، باعتبارها أداة من أدوات الثقافة الجماهيرية في نشر الثقافة الرفيعة، والتطورات المتعددة عبر الحقب الزمنية المختلفة التي طرأت على الجهة التي تصدرها وانعكاس ذلك عليها، حتى تغير المسمى من الثقافة الجماهيرية إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما سيتم رصد الملامح التحريرية التي اتسمت بها المجلة منذ عددها الأول وحتى العدد 400.

صورة الاحتفالية
نيفين الكيلاني هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة لقصور الثقافة المجلس الأعلى للثقافة وزيرة الثقافة

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