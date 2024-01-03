الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«قاعة المكفوفين».. دار الكتب تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لبرايل

دار الكتب
دار الكتب

في إطار احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لبرايل، تشارك دار الكتب والوثائق القومية برئاسة لدكتور أسامة طلعت، في الاحتفال باليوم العالمي لبرايل الذي يقيمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بمركز إبداع قصر الأمير طاز في الخامسة من مساء غد الخميس ٤ يناير. 

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تشارك دار الكتب والوثائق في المعرض المصاحب للاحتفالية من خلال قاعة المكفوفين بالدار بمجموعة مما تحتويه من مصاحف وكتب وقصص أطفال مكتوبة بطريقة برايل. 

تضم المقتنيات التي تعرضها دار الكتب مصحفا من طباعة المملكة العربية السعودية من ٦ أجزاء، ومصحفا طباعة مصرية في ٦ مجلدات، قاموس إلياس العصري إنجليزي- عربي ١٦ مجلد، ٧ أعداد من مجلة الفجر.

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كما تضم المجموعة المشاركة في المعرض عددا من الكتب الدينية بالإضافة إلى قصص للأطفال مكتوبة بطريقة برايل من بينها: طريق المعرفة، صياد الغزلان، الوطنية الصادقة، الفيل الأبيض، الأميرة القاسية، والشيخ الهندي.

تم افتتاح قاعة المكفوفين في عام  2018 بالدور الثالث بمقر دار الكتب بكورنيش النيل، وتحوي عددا من المجلات والكتب المنشورة بطريقة برايل، وبها كثير من وسائل برايل للمكفوفين لتعليمهم والتواصل معهم، كما تضم القاعة عددا من أجهزة الحاسب الآلي المجهزة لتقديم الخدمات المعرفية للمكفوفين.
 

كما تشارك دار الكتب بخمسين أسطوانة نادرة تشمل قراءة بالصوت لروايات ومسرحيات عالمية لكبار الكتاب من بينهم وليم شكسبير وتشارلز ديكينز.

اليوم العالمي لبرايل برايل دار الكتب والوثائق قاعة المكفوفين دار الكتب صندوق التنمية الثقافية

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