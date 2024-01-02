دار الكتب والوثائق تُنظم ورشة ثقافية بممشى "أهل مصر"

تنظم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ورشة ثقافية وفنية ينظمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للدار، وذلك ضمن فعاليات معرض دار الكتب بممشى "أهل مصر"، الذي افتتح في شهر ديسمبر الماضي ويواصل فعالياته حتى السابع من يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام الورشة في تمام الثانية عشر من ظهر غد الأربعاء، وتشمل أنشطة فنية من رسم وتلوين وغناء، كما تقام مسابقة ثقافية للأطفال.

مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

افتتح مركز توثيق وبحوث أدب الطفل فى يونيو 1988 بالتعاون بين وزارة الثقافة وجمعية الرعاية المتكاملة وبمساهمة من هيئة فولبرايت. ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط.

يهدف المركز إلى تقديم كافة الأنشطة المكتبية؛ مما يساعد على غرس عادة القراءة وحب المعرفة لدى الأطفال. ومن أهداف المركز: جمع وتوثيق كل المواد المتعلقة بالأطفال فى مصر، تقديم الخدمات البحثية وخدمات المعلومات لمختلف فئات المستفيدين وإجراء سلسلة من البحوث والدراسات الميدانية والنظرية الخاصة بأدب الأطفال. كما يسعى المركز إلى إقامة علاقات مع المؤسسات الأخرى التى تخدم الأطفال وتنسيق العمل معهم.

معرض كتب في ممشى "أهل مصر"

كانت دار الكتب والوثائق قد افتتحت في منتصف ديسمبر الماضي، معرضا مؤقتا في ممشى أهل مصر لأهم الإصدارات، حيث تشارك بحوالي ٢٥٠ عنوانا من بينها: "وثائق المسرح المصري"، "رحلات بشارة تقلا"، "مصر وجامعة الدول العربية"، "مصر والصراع حول القرن الأفريقي"، "مصر وفلسطين"، "التطور الدستوري في مصر"، "الحركة الطلابية في مصر:، "الإفتاء المصري في القرن التاسع عشر"، "مصر وفرنسا.. العلاقات الاقتصادية والقانونية"، "والآثار المصرية المستباحة"، وذلك بنسبة خصم ٢٥% على كافة الإصدارات.

كما تتيح الدار في معرضها بالممشى عددا من مستنسخات عالية الجودة من بعض مقتنياتها النادرة للبيع بأسعار رمزية وتشمل تلك المستنسخات نماذج من المخطوطات الفارسية والهندية وعدد من الصور الفوتوغرافية النادرة.



من المقرر أن يستمر المعرض حتى ٧ يناير ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومستشفى أهل مصر. ويستقبل المعرض الزوار يوميا من الثانية عشر ظهرا وحتى منتصف الليل.