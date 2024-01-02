الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار الكتب والوثائق تُنظم ورشة ثقافية بممشى "أهل مصر"

ممشى أهل مصر
ممشى "أهل مصر"

تنظم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة  الدكتور أسامة طلعت، ورشة ثقافية وفنية ينظمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للدار، وذلك ضمن فعاليات معرض دار الكتب بممشى "أهل مصر"، الذي افتتح في شهر ديسمبر الماضي ويواصل فعالياته حتى السابع من يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام الورشة في تمام الثانية عشر من ظهر غد الأربعاء، وتشمل أنشطة فنية من رسم وتلوين وغناء، كما تقام مسابقة ثقافية للأطفال.

مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

افتتح مركز توثيق وبحوث أدب الطفل فى يونيو 1988 بالتعاون بين وزارة الثقافة وجمعية الرعاية المتكاملة وبمساهمة من هيئة فولبرايت. ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط.  

يهدف المركز إلى تقديم كافة الأنشطة المكتبية؛ مما يساعد على غرس عادة القراءة وحب المعرفة لدى الأطفال. ومن أهداف المركز:  جمع وتوثيق كل المواد المتعلقة بالأطفال فى مصر، تقديم الخدمات البحثية وخدمات المعلومات لمختلف فئات المستفيدين وإجراء سلسلة من البحوث والدراسات الميدانية والنظرية الخاصة بأدب الأطفال. كما يسعى المركز إلى إقامة علاقات مع المؤسسات الأخرى التى تخدم الأطفال وتنسيق العمل معهم.

430 فعالية و40 عنوانا من الكتب التراثية.. حصاد دار الكتب والوثائق خلال 2023

معرض كتب في ممشى "أهل مصر"

كانت دار الكتب والوثائق قد افتتحت في منتصف ديسمبر الماضي، معرضا مؤقتا في ممشى أهل مصر لأهم الإصدارات، حيث تشارك بحوالي ٢٥٠ عنوانا من بينها: "وثائق المسرح المصري"، "رحلات بشارة تقلا"، "مصر وجامعة الدول العربية"، "مصر والصراع حول القرن الأفريقي"، "مصر وفلسطين"، "التطور الدستوري في مصر"، "الحركة الطلابية في مصر:، "الإفتاء المصري في القرن التاسع عشر"، "مصر وفرنسا.. العلاقات الاقتصادية والقانونية"، "والآثار المصرية المستباحة"، وذلك بنسبة خصم ٢٥% على كافة الإصدارات.

txt

دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمى للغة العربية (صور)

كما تتيح الدار في معرضها بالممشى عددا من مستنسخات عالية الجودة من بعض مقتنياتها النادرة للبيع بأسعار رمزية وتشمل تلك المستنسخات نماذج من المخطوطات الفارسية والهندية وعدد من الصور الفوتوغرافية النادرة. 


من المقرر أن يستمر المعرض حتى ٧ يناير ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومستشفى أهل مصر. ويستقبل المعرض الزوار يوميا من الثانية عشر ظهرا وحتى منتصف الليل.

وزارة الثقافة دار الكتب والوثائق القومية مركز توثيق وبحوث أدب الطفل معرض دار الكتب ممشي أهل مصر

مواد متعلقة

"قبل شروق الشمس" لـ ميخائيل زوشينكو على طاولة مكتبة البلد.. 19 يناير

ممثلو "الثقافة" و"التجارة" يناقشون سبل تسويق منتجات الحرف التراثية (صور)

توقيع ومناقشة ديوان "الغاوون" بالمركز الدولي للكتاب.. 8 يناير

الخميس.. "الفنون التشكيلية" يُحيي ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش

تعيد اكتشاف العالم.. صدور المجموعة القصصية "أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها" لـ طارق إمام

"الكيلانى" تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة حلوان تمهيدًا لافتتاحه

تضم 4 مؤلفات.. بتانة تصدر الطبعة الثانية من سلسلة "الوعي الرقمي"

التنسيق الحضاري: تفعيل الضبطية القضائية بمعاينة 350 مبنى خلال 2023

الأكثر قراءة

جحيم غزة.. مقتل جندى أسترالى يكشف كيف تعد حماس الأفخاخ للاحتلال الإسرائيلى

الرئيس السيسى خصص 100 مليون لصالحه.. تفاصيل صندوق "كبار السن"

الخارجية الفلسطينية تطالب بتسليم الرضيعة المختطفة من غزة فورًا للسلطة الوطنية

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

900 وظيفة شاغرة بهيئة البريد.. موعد وشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

تفاصيل القبض على 7 أشخاص وإلقاء آخر نفسه من طابق علوي بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة