الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للغة العربية (صور)

دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق

نظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "اللغة العربية.. الهوية والانتماء"، وأدار الندوة الدكتور أحمد لطفي.

دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. 14 ديسمبر

أهمية الترجمة من اللغات الأخرى في تطوير اللغة العربية واستمرارها

تحدث في الندوة كل من الدكتور أحمد فؤاد باشا الذي تناول حركة تعريب العلوم في العصر الحديث، وإنجازات العرب العلمية التي كتبت أساسا باللغة العربية ثم نقلت إلى لغات أخرى ،حيث كانت لغتنا هى لغة العلم أثناء ازدهار الحضارة الإسلامية. وأشار إلى أهمية الترجمة من اللغات الأخرى في تطوير اللغة العربية واستمرارها.

وتحدث الدكتور أحمد عفيفي، مؤكدا أن اللغة هى خندق الهوية الأخير، فهي تربط بين جميع العرب على اختلاف الدين والجنسية.

وتناول الدكتور عبد الكريم جبل، في كلمته دور اللغة العربية كوعاء للحضارة فاللغة هي صورة فكرية وصوتية للمجتمع، وضرب مثالا على ذلك محدودية الكلمات المعبرة عن البرد أو الثلج وعلى العكس من ذلك لغة الإسكيمو التي تزخر بكثير من المفردات التي تعبر عن الصقيع.

 وأضاف أنه في الألفاظ الدالة على ساعات النهار نجد أنه على العكس من اللغة الروسية التي لايوجد بها إلا 6 مفردات فقط للتعبير عن ساعات النهار، إلا أن العربية تشمل 24 مفردة تشير إلى ساعات النهار.

دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق اليوم العالمي للغة العربية اللغة العربي الدين الجنسية اللغة

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