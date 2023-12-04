دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. 14 ديسمبر

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "اللغة العربية.. الهوية والانتماء"، وتأتي هذه الندوة في إطار احتفال الدار باليوم العالمي للغة العربية، وذلك في تمام الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، في مقر دار الكتب بكورنيش النيل.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور أحمد لطفي ويتحدث فيها كل من الدكتور أحمد فؤاد باشا، الدكتور أحمد عفيفي، والدكتور عبد الكريم جبل، ويقوم بتنظيم الندوة مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس.

ويعد اليوم العالمي للغة العربية يوما للاحتفال باللغة العربية ويصادف 18 ديسمبر من كل عام، ويهدف هذا اليوم إلى إذكاء الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات خاصة.

وتقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

دار الكتب تشارك في معرض سوهاج للكتاب

وفي سياق آخر؛ تشارك دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في معرض سوهاج الأول للكتاب، والذي تم افتتاحه أمس بحضور كل من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ويقام بمقر نادي محليات سوهاج خلال الفترة من 3 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وتشارك فيه دار الكتب والوثائق بعدد كبير من إصداراتها المتميزة بنسبة خصم تصل إلى 25% على جميع الإصدارات، وتضم العناوين المشاركة كتب النشر العام بالإضافة إلى إصدارات النشر النوعي بالدار من الدراسات الوثائقية وإصدارات المراكز العلمية في مجالات تحقيق التراث وتاريخ مصر المعاصر والببليوجرافيا.