الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بخصم 25%.. دار الوثائق تشارك في معرض سوهاج الأول للكتاب

معرض سوهاج
معرض سوهاج

تشارك دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في معرض سوهاج الأول للكتاب، والذي تم افتتاحه اليوم بحضور كل من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ويقام بمقر نادي محليات سوهاج خلال الفترة من 3 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وتشارك فيه دار الكتب والوثائق بعدد كبير من إصداراتها المتميزة بنسبة خصم تصل إلى ٢٥% على جميع الإصدارات، وتضم العناوين المشاركة كتب النشر العام بالإضافة إلى إصدارات النشر النوعي بالدار من الدراسات الوثائقية وإصدارات المراكز العلمية في مجالات تحقيق التراث وتاريخ مصر المعاصر والببليوجرافيا.

معرض سوهاج الأول للكتاب

يعتبر معرض سوهاج الأول للكتاب، هو الأضخم من نوعه والذي يتم تنظيمه خارج القاهرة، وذلك ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون، بالتعاون بين وزارة الثقافة، والهيئة العامة للكتاب.

ويستمر المعرض لمدة 10 أيام، خلال الفترة من 3 حتى 13 من شهر ديسمبر الجاري، ويقدم المعرض تخفيضات تبدأ من 10% وصل إلى 5%، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المتنوعة.

ويحتوي معرض الكتاب بسوهاج، على مايزيد عن 25 ألف كتاب متنوع، من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، وتشارك به 22 دار نشر في مختلف المجالات.

افتتاح معرض سوهاج للكتاب

وصرحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، عن إقامة معرض للكتاب فى سوهاج سنويا، على أن يقام المعرض فى الأول من ديسمبر كل عام، وذلك ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

وجاء ذلك على هامش افتتاح معرض سوهاج الأول للكتاب بنادى المحليات بمدينة ناصر، كأضخم معرض للكتاب يتم تنظيمه خارج القاهرة.

معرض سوهاج
معرض سوهاج
معرض سوهاج
معرض سوهاج
معرض سوهاج
معرض سوهاج
دار الكتب والوثائق معرض سوهاج الأول للكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني معرض الكتاب بسوهاج الناشرين المصريين

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