الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يفتتحان أكبر معرض للكتاب خارج القاهرة بنادي المحليات

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تستعد محافظة سوهاج بعد قليل لاستقبال الدكتور نيفين الكيلانى وزير الثقافة لافتتاح فعاليات المعرض الكتاب والذى يعد أضخم معرض للكتاب يتم تنظيمه خارج القاهرة، حيث يأتي المعرض ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون، بالتعاون بين  وزارة الثقافة ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

 وأعلنت محافظة سوهاج فى بيان لها أن المعرض يضم  25 ألف كتاب متنوع، من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها 22 دار نشر تشارك في المعرض، في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية.

وأكدت المحافظة أن المعرض سيستمر المعرض لمدة 11 يومًا، ويقدم تخفيضات تصل إلى 70%، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

افتتاح أضخم معرض للكتاب خارج القاهرة بنادي المحليات

وأكد محافظ سوهاج، تقديم كل أوجه الدعم لإقامة المعرض ودعم قطاع الثقافة عامة، لافتًا إلى دور الثقافة في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وأهمية معارض الكتاب في تنمية مهارات القراءة والإطلاع للمواطنين من مختلف الفئات العمرية.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالهادي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، أن اختيار وزارة الثقافة لنادي المحليات لإقامة المعرض يعد نجاحًا جديدًا يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يشهدها نادي المحليات في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، حيث أصبح ملتقى لجميع أبناء سوهاج، مشيرًا إلى استعداد النادي لتقديم كل أوجه الدعم، والتسهيلات اللازمة لإنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.

وتشمل الزيارة أيضًا تفقد أعمال التطوير الذى يتم فى قصر ثقافة سوهاج، وتفقد قصر ثقافة أخميم، وقصر ثقافة الكوثر، وكشك "كتابك" بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة.

محافظة سوهاج الدكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة الدكتور محمد عبد الهادي قصر ثقافة سوهاج

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