الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة الثقافة تصل سوهاج لافتتاح أضخم معرض للكتاب خارج القاهرة بنادي المحليات

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

وصلت صباح اليوم الاحد، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إلى محافظ سوهاج يرافقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لافتتاح معرض سوهاج الأول للكتاب بنادي المحليات بمدينة ناصر والذي يعد أضخم معرض للكتاب يتم تنظيمه خارج القاهرة، حيث يأتي المعرض ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

وتضم زيارة الوزيرة عدد من المنشآت الثقافية بمحافظة سوهاج حيث ستتفقد معرض الكتاب يليها قصر ثقافة سوهاج يليها قصر ثقافة اخميم ثم قصر ثقافه الكوثر  ثم إفتتاح كشك كتابك بدار ثقافة أولاد سلامة بالمنشاة

ويحتوي المعرض على قرابة 25 ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها 22 دار نشر تشارك في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة 11 يومًا في الفترة من 3 وحتى 13 ديسمبر الجاري، ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 70%، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

وأكد محافظ سوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المعرض ودعم قطاع الثقافة عامة، لافتا إلى دور الثقافة في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وأهمية معارض الكتاب في تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدي المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، أن إختيار وزارة الثقافة لنادي المحليات لإقامة المعرض يعد نجاحًا جديدًا يضاف لسلسلة النجاحات التي يشهدها نادي المحليات في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، حيث أصبح النادي ملتقى لجميع أبناء سوهاج، مشيرًا إلى استعداد النادي لتقديم كافة أوجه الدعم، والتسهيلات اللازمة لإنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.

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