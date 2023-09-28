الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازى يعود للقرن الأول الهجرى

دار الكتب تعلن الانتهاء
دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازي

 أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الأربعاء، احتفالية بعنوان "الجمهورية الجديده والحفاظ على التراث"، بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكرًا، والذي  يعود إلى القرن الأول الهجري (السابع الميلادي)، والنسخة المرممة هى من أندر وأقدم النسخ الباقية للمصحف الشريف على مستوى العالم.  

أقيمت الاحتفالية في مقر دار الوثائق بالفسطاط بجوار متحف الحضارة، بحضور عدد كبير من المدعوين من جهات مختلفة وعدد من المهتمين بالتراث، وبدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تحدث الدكتور أسامة طلعت عن الأهمية التاريخية لمخطوط المصحف الذي يعد من أندر النسخ على مستوى العالم.


وتم عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، من إعداد مركز التصوير عالي الجودة بدار الكتب وقدم مركز الترميم بدار الكتب شرحًا تفصيليًا لمراحل الترميم والتجليد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية على يد خبراء المركز.

واختتم الحفل بعرض لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا من إعداد وإخراج الدكتور سامح صابر.

دار الكتب الوثائق القومية 

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية هي هيئة حكومية مصرية، تابعة لوزارة الثقافة، وإحدى المراكز الثقافية التي أُنشأت للمحافظة على ثروة مصر الثقافية، والعلمية؛ وهي بمثابة مكتبة عامة متاحة للجمهور، أنشأت سنة 1870 على يد الخديوي إسماعيل.

دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازي
دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازي
دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازي
دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازي
دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازي
دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازي
اسامة طلعت الجمهورية الجديده والحفاظ على التراث دار الوثائق بالفسطاط فيلم تسجيلي عن المصحف مركز الترميم بدار الكتب

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