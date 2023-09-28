دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازى يعود للقرن الأول الهجرى

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الأربعاء، احتفالية بعنوان "الجمهورية الجديده والحفاظ على التراث"، بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكرًا، والذي يعود إلى القرن الأول الهجري (السابع الميلادي)، والنسخة المرممة هى من أندر وأقدم النسخ الباقية للمصحف الشريف على مستوى العالم.

أقيمت الاحتفالية في مقر دار الوثائق بالفسطاط بجوار متحف الحضارة، بحضور عدد كبير من المدعوين من جهات مختلفة وعدد من المهتمين بالتراث، وبدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تحدث الدكتور أسامة طلعت عن الأهمية التاريخية لمخطوط المصحف الذي يعد من أندر النسخ على مستوى العالم.



وتم عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، من إعداد مركز التصوير عالي الجودة بدار الكتب وقدم مركز الترميم بدار الكتب شرحًا تفصيليًا لمراحل الترميم والتجليد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية على يد خبراء المركز.

واختتم الحفل بعرض لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا من إعداد وإخراج الدكتور سامح صابر.

دار الكتب الوثائق القومية

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دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازي

دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازي