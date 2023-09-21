الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل احتفاء دار الكتب بالانتهاء من ترميم المصحف الحجازى

احتفاء ترميم المصحف
احتفاء ترميم المصحف الحجازي

تستعد دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د.أسامة طلعت، للاحتفال بالانتهاء من ترميم المصحف الحجازي في السادسة مساء الأربعاء المقبل، بمبنى دار الكتب والوثائق في الفسطاط.

وتشارك في الاحتفالية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أسامة طلعت، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، وبعض رجال الدين، والأوقاف، والأزهر الشريف.

تبلغ مخطوطات الدار نحو 57 ألف مخطوط تعد من أنفس المجموعات وهي مرقمة ومفهرسة وتغطي تشكيلة واسعة من المواضيع، حيث تتميز بتنوع موضوعاتها وخطوطها المنسوبة ومخطوطاتها المؤرخة. كما تضم مجموعة نفيسة من أوراق البردي العربية من بينها مجموعة عُثر عليها في كوم أشقاو بالصعيد تبلغ مجموعها ثلاث آلاف بردية تتعلق بعقود زواج وبيع وإيجار واستبدال وكشوف وسجلات وحسابات خاصة بالضرائب أو تقسيم مواريث أو دفع صداق وغيرها وأقدم البرديات يعود لسنة 87هـ (705م) ولم ينشر منها إلا 444 بردية. كما تحتوي الدار على مجموعة طيبة من الوثائق الرسمية التي تتمثل في حجج الوقف ووثائق الوزارات المختلفة وسجلات المحاكم وغيرها مما يعنى به الباحثون في شتى المباحث الأثرية والتاريخية. 

تمتلك الدار مجموعة طيبة من النقود العربية يعود أقدمها إلى سنة 77هـ 696 م وتشمل مجموعاتها تشكيلة كبيرة من مخطوطات القرآن المكتوبة على الورق والجلد وبعضها في الخط الكوفي القديم غير المنقط وبعضها لخطاطين مشهورين. وهناك مجموعات من مخطوطات البردي من مختلف أنحاء مصر بعضها يعود للقرن السابع أو قبله وهى منجم معلومات عن الحياة الاجتماعية والحضارية في مصر في بداية الإسلام، وفيها مجموعات عثمانية وفارسية قديمة أيضا، وفي الدار قطع نقدية يعود أقدمها إلى 693 م.

تمتلك دار الكتب والوثائق القومية العديد من المصاحف التي تعود إلى عصور قديمة، من بينها المصحف العثماني الذي سبق وتم الاحتفاء بترميمه من قبل.

دار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت ترميم المصحف الحجازي دار الكتب والوثائق في الفسطاط نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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