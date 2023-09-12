دار الكتب: رقمنة أغاني سيد درويش (فيديو)

كشف الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أن الدار تحتوي على مجموعة من الموشحات والأغاني الخاصة بـسيد درويش، موضحاً أنه تمت رقمنتها نظراً لأن بعضها كان على أسطوانات عادية وبعضها كانت على أدوات حفظ، وتم تحويلها إلى نسخة رقمية.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا ما لا يقل عن 12 تسجيلا ترجع إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي لفنانين سجلوا أغاني فنان الشعب سيد درويش، ومن أشهرهم حياة صبري التي تتلمذت على يديه وشاركته في بعض المسرحيات الغنائية، وكانت لوفاته أثر كبير عليها".

وتابع: "سيد درويش يستحق لقب فنان الشعب ومازلنا نردد أغانيه حتى الآن، ولعل من أعظمها النشيد الوطني الحالي، وفي الغد سننظم ندوة فنية توثيقية عن الفنان سيد درويش الساعة 12 ويحضر فيها الموسيقار هاني شنودة، وفي المجلس الأعلى للثقافة سننظم أمسية ثقافية لعرض فيلم تسجيلي يوم 14 أغسطس".

وكانت احتفت القناة الأولى، بالذكرى مئوية للراحل سيد درويش والمُلقب بفنان الشعب، وكان من أهم وأكبر مجددي الموسيقى والغناء في العصر الحديث.

وانتقل “درويش” عام 1917 إلى القاهرة، وسطع نجمه ولحن لأكبر الفرق المسرحية مثل فرقة جورج أبيض وفرقة نجيب الريحاني وفرقة علي الكسار.

ولحن سيد درويش وغنى العديد من الأغاني التي أصبحت جزءً من التراث المصري مثل «شد الحزام» و«أنا هويت» و«سلمى يا سلامة» و«الحلوة دي» وكان من أوائل الفنانين الذين ربطوا بين الفن والسياسة من خلال أغنية «قوم يا مصري» لتحفيز المصريين في ثورة 1919، كما أنه لحن النشيد الوطني المصري.