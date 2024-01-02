بالأرقام.. الحصاد الثقافي لـ "قصور الثقافة" في 2023

شهدت مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني خلال عام 2023 عدد من الافتتاحات وتطوير مواقعها فى المحافظات المصرية، نستعرضها أبرزها في السطور التالية.

افتتاح وتطوير 7 مواقع ثقافية وتنفيذ العديد من المبادرات

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال عام 2023، 7 مواقع ثقافية هي قصر ثقافة روض الفرج، افتتاح سينما ومسرح ببا بمحافظة بني سويف، افتتاح المكتبة العامة بالعريش محافظة شمال سيناء، افتتاح مكتبة ضاحية السلام بشمال سيناء، افتتاح قصر ثقافة نجع حمادى بمحافظة قنا، افتتاح مسرح السامر بالعجوزة بمحافظة الجيزة، افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وشهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2023 من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات في إطار خطة وزارة الثقافة، كما شهدت المواقع الهيئة بالمحافظات زخمًا كبيرًا في الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المقدمة في ضوء برامج بناء الإنسان والعدالة الثقافية ورعاية ودعم الموهوبين ونشر البرامج التوعوية.

تنفيذ 539 فعالية فى 21 قرية في 5 محافظات

وهو ما برز فى المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" تم تنفيذ 539 فعالية فى 21 قرية في 5 محافظات، كما شاركت الهيئة بمبادرة "أنت الحياة" ونفذت من خلالها 500 فعالية في 23 محافظة للوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر إحتياجًا والتي لا يوجد بها مواقع ثقافية، وفي مشروع "أهل مصر" تم تنفيذ 12 اسبوعًا وملتقى لأطفال وشباب وفتيات المحافظات الحدودية، وفي برنامج "الآسكان الآمن" نفذت الهيئة 3789 فعالية في 13 منطقة من 5 محافظات، وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة شاركت الهيئة في أنشطة وفعاليات المكتبات المتنقلة عبر برامجها الثقافية التثقيفية وورشها المتنوعة.

فى الوقت نفسه، قامت الهيئة بتفعيل مبادرة" سينما الشعب" في 20 دار عرض داخل قصور الثقافة في 17 محافظة، كما تم تخريج 3 دفعات من مشروع "ابدأ حلمك" دفعة محافظة كفر الشيخ، ودفعتي مدينة الخارجة والداخلة إحتفالًا بمحافظة الوادي الجديد بعاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، كما أطلقت الهيئة مشروع "السينما في الجامعة" لطلاب الجامعات لتعليم فنون السينما و"ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" من خلال تنظيم 8 معسكرات سينمائية تم خلالهم تنفيذ 22 ورشة عمل في 11 محافظة.

مهرجانات ومعارض فنية لـ"قصور الثقافة"

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال عام 2023 العديد من المهرجانات؛ منها مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون الدورة العاشرة، ومهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية الدورة 23، ومبادرة "ثقافتنا فى أجازتنا"، كما شاركت الهيئة بالمحافظات الساحلية والأندية والقرى والنجوع من خلال تنظيم 3527 فعالية، ومهرجان "العالم علمين"، ومهرجان "مسرح الهواة" في دورته 19، والمهرجان الختامي لنوادي المسرح الدورة الـ 30، وأنتجت الهيئة 117 عرض "فرق" بالأقاليم الثقافية، كما أنتجت 49 عرض "تجارب" بالأقاليم الثقافية، وعدد 121 عرض نوادى مسرح بالأقاليم الثقافية، كما نظمت ورشة تدريبية "فك الشفرة 1"، وإقامة الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة، والمهرجان القومى للتحطيب الدورة 13، وكما أحتفلت الهيئة خلال شهر رمضان بليالي رمضان الثقافية حيث نظمت 1056 فعالية في المحافظات المصرية.

125 إصدارًا متنوعا من السلاسل الثقافية و76 إصدارًا من المجلات

وفي مجال النشر أصدرت الهيئة 125 إصدارًا متنوعًا من السلاسل الثقافية والإبداعية والفكرية والدراسات النقدية والشعبية، إضافة الى جانب 76 إصدارًا من المجلات الثقافية والدوريات، ووصل عدد النسخ المباعة من إصدارات الهيئة في معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2023 حوالي 74851 نسخة كتاب، كما نظمت الهيئة فيما يتعلق بالمعارض كل من معرض مراسم القصير، ومعرض تجربة شخصية، وملتقى مراسم السلوم الأول للرسم والتصوير، وومعرض ملتقى مراسم رأس البر للرسم والتصوير، وغيرها من المعارض والفعاليات.