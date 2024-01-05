هشام عزمى فى الاحتفال بالعدد 400 لمجلة الثقافة الجديدة: لا نصنع الترفيه ولكننا صناع الثقافة

تقدم الدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، بتهنئة خالصة لـ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بصدور العدد 400 لـ مجلة الثقافة الجديدة ، كذلك هنأ الكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، وذلك بما قدمه في العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة، بما يشير إلى أن مصر الثقافية بخير.

وتابع عزمي: “أزعم أننا احتفينا بعدد من القامات الإبداعية الكبيرة في تاريخ مصر، بجانب الاحتفاء بمؤسسات ثقافية ومطبوعات ثقافية كبيرة”.

وأشارعزمي إلى أن المجلس الأعلى للثقافة هو بيت الثقافة المصرية، وهناك في فترات محاولات لسحب البساط والدور القيادي للثقافة المصرية، وعلينا التفريق بين صناعة الترفيه، وصناعة الثقافة، فمن الاستحالة أن تحصل أي دولة على التاريخ والجغرافيا مثل مصر، بالرغم أن هذا التاريخ والجغرافيا والذي لا نركن إليه، بل دوما في سعي واجتهاد وبناء على هذا التاريخ.

جاء ذلك خلال فعاليات مناقشة العدد 400 بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي وبحضور الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمر البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور لثقافة.

تضمنت الندوة كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، كلمة رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة الكاتب الصحفي طارق الطاهر. شهادة ثقافية لتاريخ وطن شهادات ودراسات"، والصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشارك في المناقشة، الدكتور جمال العسكري، الناقد شعبان يوسف، الشاعر عيد عبد الحليم، الناقد الدكتور مرسي عواد، الدكتور مصطفى القزاز، الفنان محمد بغدادي، الناقد محمد عبد الرازق ابو العلا، الكاتب محمد السيد عيد، الناقد التشكيلي محمد كمال، الشاعر محمود خير الله، الدكتور محمود عبد الباري، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر.

يتطرق اللقاء إلى تاريخ المجلة منذ صدور عددها الأول في أبريل ١٩٧٠ على يد مؤسسها الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، باعتبارها أداة من أدوات الثقافة الجماهيرية في نشر الثقافة الرفيعة، والتطورات المتعددة عبر الحقب الزمنية المختلفة التي طرأت على الجهة التي تصدرها وانعكاس ذلك عليها، حتى تغير المسمى من الثقافة الجماهيرية إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما سيتم رصد الملامح التحريرية التي اتسمت بها المجلة منذ عددها الأول وحتى العدد 400.