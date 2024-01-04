الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نيفين الكيلانى: "الثقافة الجديدة" أحد المراجع المهمة للثقافة المصرية (صور)

صورة من حضور د.نيفين
صورة من حضور د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة الفعالية

شهدت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة صدور العدد رقم 400 من مجلة "الثقافة الجديدة" يناير 2024 الذي حمل عنوان "مرآة ثقافية لتاريخ وطن– شهادات ودراسات".

بدء فعاليات مناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة بـ"الأعلى للثقافة"

وعبرت الكيلاني عن سعادتها بالحضور اليوم للاحتفاء بصدور العدد 400 من المجلة، والتي تُعد أحد المراجع المُهمة للثقافة المصرية، على مدار نصف قرن.

أضافت أن المجلة شرُفت على مدار سنوات باستكتاب كوكبة من المثقفين والفنانين، وأكدت أن احتفاء اليوم هو تقليد لابد أن يُتبع مع كافة الدوريات العريقة التي تُصدرها الوزارة، موجهة الشكر والتحية للهيئة العامة لقصور الثقافة ولهيئة تحرير المجلة، لما بذلوه من جهد في خروج هذا العدد.

قال الكاتب الصحفي طارق الطاهر، رئيس تحرير المجلة: "تُمثل المجلة تاريخًا تجاوز 53 عامًا"، واستعرض جزءًا من تاريخ المجلة وأهم كُتابها، مشيرًا إلى أنها تُعبر عن نبض مصر الثقافي.

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عمرو البسيوني يكشف أخر جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في 2023

وأكد دعم وزيرة الثقافة الكامل للمجلة، حيث وافقت على إعادة طباعة النُسخة الأولى من المجلة الذي صدر عام 1970م.

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "يُتوِج هذا الاحتفال مسيرة حافلة بالإبداع والعطاء عبر تاريخها، الذي مثّل وما يزال رقمًا مهمًا في الحياة الثقافية"، مشيرًا إلى أن المجلة بما تقدمه من مواد ورؤى وأفكار وملفات تُعتبر أداة أساسية لنشر الفكر والتوعية والتنوير في المجتمع المصري، ومنبرًا لكتاب وشعراء وباحثين بكافة أرجاء مصر.

يضم العدد 400، الذي كتبت افتتاحيته، د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة شهادات العديد من الكتاب والباحثين، إلى جانب إعادة طباعة "العدد الأول" من المجلة، الذي يوزع مجانًا مع المجلة وهو العدد الذي صدر في أبريل 1970م، برئاسة مجلس إدارة الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، وشارك فيه نُخبة من الكُتاب والمثقفين المصريين آنذاك.

جانب من الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
جانب من الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
جانب من الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
جانب من الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
جانب من الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
جانب من الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
جانب من الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
جانب من الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
جانب من الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
جانب من الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
جانب من الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
جانب من الاحتفالية الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الثقافة الجديدة مجلة الثقافة الجديدة الدكتورة نيفين الكيلاني

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