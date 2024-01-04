عمرو البسيوني يكشف أخر جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في 2023

قال الدكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن وزيرة الثقافة بدأت العام الجديد ٢٠٢٤ بتفقد قصر ثقافة حلوان الذي أوشك على الانتهاء.

تطوير قصور الثقافة

وأكد الدكتور عمرو بسيوني، خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن عام ٢٠٢٣ شهد عدة إنجازات على مستوى البنية التحتية بالنسبة لقصور الثقافة، حيث تم تطوير قصر روض الفرج رغم الكثافة السكانية التي توجد في هذه المنطقة.

وأضاف في حديثه، أن تم افتتاح مكتبة ضاحية السلام في العريش بشمال العريش، كما تم افتتاح قصر ثقافي في بني سويف ومحافظة قنا،هذا علاوة عن افتتاح مسرح السامر بالعجوزة، وكان يتعلق هذا المسرح بالفنانين لعراقته وقدمه.

وتابع: "اختتمنا عام ٢٠٢٣ بافتتاح قصر الثقافة في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم إطلاق اسم الراحل محمود الجندي على هذا القصر".

المهرجانات الثقافية

واستطرد: "هيئة قصور الثقافة معنية بالمهرجانات مثل مهرجان أسوان، هذا المهرجان الذي يشارك فيه عدد كبير من الفرق الشعبية المصرية والدولية مثل فرق السودان، أسبانيا، المكسيك".