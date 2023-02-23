«محمود أمين العالم الإنسان والمفكر» على طاولة جمعية محبى الفنون الجميلة.. اليوم

"محمود أمين العالم الإنسان والمفكر"، عنوان الأمسية التي تستضيفها، جمعية محبي الفنون الجميلة بمقرها الكائن بشارع أحمد رستم بجاردن سيتي، وذلك في السادسة من مساء اليوم الخميس.

وتنظم الأمسية مشروع "بذور" للتعليم الموازي، ويشارك في الأمسية كلا من: الكاتب دكتور يسري عبد الغني رئيس ومؤسس مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية، والشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، ويدير الأمسية الكاتب الصحفي محمد نوار.

وتتناول أمسية "محمود أمين العالم الإنسان والمفكر"، إطلالة ورصد لسيرة ومسيرة الكاتب والناقد محمود أمين العالم، ودوره الريادي في النقد الأدبي والتنوير الثقافي، وأهم المحطات في مسيرته الإبداعية.

يشار إلي أن الدكتور محمود أمين العالم، كتب وترجم العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: «الإنسان موقف، معارك فكرية، فلسفة المصادفة، هربرت ماركيوز أو فلسفة الطريق المسدود، الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي، مفاهيم وقضايا إشكالية، الفكر العربي بين الخصوصية والكونية، مواقف نقدية من التراث، الإبداع أو الدلالة، من نقد الحاضر إلى إبداع المستقبل، الثقافة والثورة، تأملات في عالم نجيب محفوظ، الوجه والقناع في المسرح العربي المعاصر، أربعون عامًا من النقد التطبيقي، ثلاثية الرفض والهزيمة» وغيرها.

تكريم الروائي حمدي أبو جليل بمكتبة سنورس

في سياق متصل، تنظم النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالفيوم، في نفس التوقيت ــ السادسة مساء اليوم، أمسية أدبية ثقافية لتكريم الكاتب الروائي حمدي أبو جليل، وذلك في رحاب مكتبة الشباب بسنورس.

يشارك في الأمسية كل من: الكاتب الروائي حمدي أبو جليل، الكاتب عصام الزهيري، الكاتب أحمد طوسون، ويدير الأمسية الكاتب أحمد قرني رئيس اللجنة الفرعية لاتحاد الكتاب بالفيوم.

وتتضمن الأمسية إهداء درع الاتحاد إلي حمدي أبو جليل، ومناقشة لأعمال حمدي أبو جليل، ومنها روايته "قيام وانهيار الصاد شين"، والتي فاز عنها بجائزة بانيبال للترجمة الإنجليزية، من ترجمة همفري ديفز، وصدرت نسختها الإنجليزية هلال العام 2020.