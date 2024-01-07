ناقد فنى: تقديم حمدى غيث دور "ريتشارد قلب الأسد" كان مغامرة كبيرة

قال الناقد الفني محمد نبيل، إن الفنان الراحل حمدي غيث، كان من رواد الفن المصري بالمعنى الحرفي للكلمة، وهو في بدايته درس الحقوق وسرعان ما تركها ودرس السينما وكان من أوائل الدفعات التي تخرجت في معهد التمثيل.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الفنان الراحل اشتغل على نفسه كثيرًا، سواء كان في المسرح أو السينما وبعدهما الدراما، وما جعله يصقل موهبته أنه حاز على منحة لدراسة التمثيل بالخارج، مشيرًا إلى أنه يُظلم لذكره وسط الفنانين الكبار في هذه الفترة.

توليه إدارة المسرح القومي

وتابع، أنه تولى إدارة المسرح القومي لفترة، وكان له دور في اختيار العديد من المسرحيات الهامة التي خرجت للناس، كما تولى منصب نقيب الممثلين لأكثر من دور وطور النقابة في هذه الفترة، كما كان رافضًا الواسطة بأي شكل، مؤكدًا أن له أدوارًا لا تنسى، منها "ريتشارد قلب الأسد"، بفيلم "الناصر صلاح الدين"، وهذه مخاطرة كبيرة جدًا ليكون ملكًا لإنجلترا لأن ملامحه شرقية جدًا وهذا تحد من يوسف شاهين.